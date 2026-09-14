Marbella acoge la segunda edición del encuentro empresarial Liderar para transformar

Marbella es la sede elegida para la celebración de la segunda edición de Liderar para transformar, un movimiento creado por Sinergias Club Internacional que pone en valor la influencia de las comunidades en el ámbito social y empresarial. El encuentro tendrá lugar el próximo viernes 18 de septiembre en el Hard Rock Hotel Marbella, donde se analizarán las claves para construir, liderar y movilizar grupos de personas con objetivos compartidos.

La mesa redonda contará con la participación de Luis Monge Malo, comunicador en el ámbito del emprendimiento; Efrén Miranda, fundador de El Club del Emprendimiento; Álex Cesini, fundador y CEO del Foro TuriSOS; y Ramón Sanjurjo, presidente de AMCHO. La sesión será moderada por Helena Olcina, fundadora de Sinergias Club Internacional, y el acto será conducido por el humorista y comunicador Ángel Rielo.

Helena Olcina ha señalado: «Una red conecta personas. Una comunidad crea vínculos. Y cuando diferentes comunidades son capaces de unirse alrededor de objetivos y valores compartidos, su capacidad de transformación se multiplica. Ese es el movimiento que queremos seguir impulsando desde Marbella».

Este proyecto surge como continuación de una iniciativa que comenzó bajo la premisa de que quien construye comunidad lidera el futuro. La primera edición, celebrada también en la localidad malagueña, contó con la presencia de figuras como Emilio Corchado, fundador de Startup OLÉ, y Mano Soler, director de Les Roches. Tras el éxito de convocatoria inicial, esta segunda edición ha alcanzado el aforo completo antes de su celebración, consolidándose como un espacio de referencia en la región.

El formato del evento busca la participación activa de los asistentes, quienes han podido enviar sus consultas a los ponentes con antelación. La jornada comenzará a las 10:00 horas con un desayuno de networking, seguido por la mesa redonda a las 11:00 horas y una sesión de cóctel y almuerzo a partir de las 13:00 horas para facilitar el intercambio entre los participantes.

Efrén Miranda, fundador de El Club del Emprendimiento, ha destacado la importancia de estos espacios al afirmar: «El verdadero valor de un encuentro no está únicamente en lo que escuchas desde el escenario. Muchas veces está en la persona a la que conoces, en una conversación que comienza durante un café o en la colaboración que nace alrededor de una mesa».

Sinergias Club Internacional es una entidad constituida en Marbella que cuenta con más de 200 asociados actualmente. El club trabaja para fomentar la conexión entre profesionales y la creación de oportunidades de negocio basadas en la colaboración. Los organizadores han confirmado que, dada la alta demanda, el encuentro operará con plazas limitadas.