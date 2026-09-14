Natura Bissé renueva como Marca Spa Oficial en The World’s 50 Best Hotels 2026

Natura Bissé, firma española de cosmética reconocida por la eficacia de sus productos y la excelencia de sus experiencias spa, renueva por segundo año consecutivo su papel como «Exclusive and Official Spa Brand» de The World’s 50 Best Hotels, referente mundial en el reconocimiento de la excelencia hotelera.

Esta colaboración consolida el posicionamiento de la marca en algunos de los hoteles más prestigiosos del mundo y refuerza su apuesta por el sector de la hospitalidad de lujo, en un momento de expansión sin precedentes del turismo de alto nivel.

La gala de The World’s 50 Best Hotels se celebra esta semana en París y reúne durante tres días a los principales referentes de la industria hotelera internacional. Para la ocasión, Natura Bissé ha organizado una serie de experiencias diseñadas para inspirar a los asistentes y mostrar cómo el bienestar puede convertirse en un elemento diferenciador en el universo hotelero.

En este contexto, Natura Bissé prevé doblar su inversión en este sector en los próximos cinco años, con el objetivo de incrementar el impacto económico de su canal Hotel & Spa de 47 millones de euros en 2024 a 102 millones en 2030. Un impulso que busca consolidar relaciones estratégicas con hoteles de primer nivel y elevar la calidad de la experiencia wellness ofrecida a sus huéspedes.

«El sector hotelero es hoy uno de los grandes motores del nuevo lujo, donde el bienestar ha pasado de ser un complemento a convertirse en un elemento esencial de la experiencia del huésped. Nuestra colaboración con The World’s 50 Best Hotels refleja nuestra visión a largo plazo: acompañar a los mejores hoteles del mundo en la creación de experiencias que conecten emocionalmente con las personas y generen valor real», señala Verónica Fisas, CEO de Natura Bissé Group.

La compañía cuenta actualmente con más de 400 propiedades en 60 países y colabora con algunas de las cadenas hoteleras más prestigiosas del mundo, como The Ritz-Carlton, Four Seasons, Waldorf Astoria, Rosewood, Belmond, St. Regis, Fairmont, Mandarin Oriental o Grand Hyatt.

Dentro del entorno hotelero, Natura Bissé ofrece un amplio abanico de posibilidades: desde sus extraordinarios tratamientos spa, que la han llevado a ser elegida Mejor Marca Spa del Mundo hasta en cinco ocasiones (2018–2021, 2025) y a estar nominada de nuevo este año, hasta cosméticos que elevan la experiencia en suites, así como sus amenities 100 % solidarias en apoyo a la Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé y desarrolladas junto a La Bottega.

«Nos complace continuar nuestra colaboración con Natura Bissé por segundo año consecutivo como Official Spa Brand de The World’s 50 Best Hotels. Los mejores hoteles del mundo buscan constantemente nuevas formas de crear experiencias memorables para sus huéspedes, y el bienestar desempeña un papel cada vez más importante en ese objetivo. La experiencia de Natura Bissé y su sólida trayectoria junto a algunos de los hoteles más prestigiosos del mundo la convierten en un partner excepcional. Estamos deseando volver a trabajar juntos en París», afirma Lorraine Keogh, 50 Best Managing Director of Commercial.