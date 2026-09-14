NITID Institute inicia nueva etapa e incorpora a José Carlos Agrela como director

NITID Institute, la escuela de formación ejecutiva de NITID Corporate Affairs, incorpora a José Carlos Agrela como nuevo director. Su llegada abre una nueva etapa orientada a impulsar el crecimiento de la escuela, reforzar sus programas ejecutivos y ampliar el desarrollo de formación in company para empresas e instituciones.

Con más de veinte años de trayectoria y más de 5.000 directivos y profesionales formados, NITID Institute tiene como propósito ayudar a los profesionales a comprender, anticipar y responder a los cambios que transforman el entorno económico, la regulación, la geopolítica y la sociedad.

José Carlos Agrela cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en desarrollo de negocio, formación, transformación digital y tecnología. A lo largo de su trayectoria ha ocupado posiciones directivas en compañías como ISDI, Cegos y ODILO, además de desarrollar su carrera en empresas de servicios profesionales y tecnología.

En palabras de Agrela, «NITID Institute es un referente en el sector con una trayectoria excepcional sobre la que seguir creciendo. En esta nueva etapa de la escuela estamos impulsando programas, formaciones y una comunidad cada vez más conectados con los retos reales de las organizaciones y sus directivos».

Formación ejecutiva para comprender el mundo que viene

En un mundo marcado por la incertidumbre, la transformación tecnológica y la competencia geopolítica, el conocimiento por sí solo ya no es suficiente. Los directivos necesitan entender qué está cambiando, cómo puede afectar a sus organizaciones y qué decisiones deben tomar.

NITID Institute combina el rigor académico con la experiencia de profesionales en activo para ofrecer una formación estrechamente conectada con la realidad. Sus programas proporcionan herramientas y criterio para interpretar un entorno cada vez más complejo, anticipar riesgos y oportunidades y tomar mejores decisiones.

«Durante más de veinte años hemos ido adaptando nuestra formación a los cambios que afectan a las organizaciones. Ahora queremos dar un paso más. La incorporación de José Carlos nos permitirá hacer crecer NITID Institute, llegar a más empresas y profesionales y desarrollar nuevos programas para ayudar a los directivos a comprender y anticipar el mundo que viene», señala Cristina Hernández, CEO de NITID Corporate Affairs.

Dos programas ejecutivos con una larga trayectoria

Entre los principales programas de NITID Institute se encuentran el el Programa ejecutivo de Inteligencia Empresarial y Seguridad Económica (PIES) y Programa ejecutivo de Dirección de Corporate Affairs (PDAP).

El PIES, que se lanzó hace casi 15 años, ha evolucionado para situar la seguridad económica en el centro de su propuesta. El programa ayuda a directivos y profesionales a comprender cómo los cambios geopolíticos, económicos, regulatorios y tecnológicos pueden afectar a sus organizaciones, anticipar riesgos y oportunidades y mejorar la toma de decisiones.

Por su parte, el PDAP, que en 2027 celebrará su 17ª edición, fue el primer programa en España especializado en Asuntos Públicos. Más de 300 directivos y profesionales han pasado por sus aulas desde 2011. En los últimos años el programa ha ampliado progresivamente su enfoque desde los Asuntos Públicos hacia Corporate Affairs, incorporando materias como geoestrategia, riesgo político, inteligencia corporativa, reputación, propósito y sostenibilidad.

Junto a estos programas, NITID Institute desarrolla formación in company para empresas e instituciones, con programas diseñados en función de sus necesidades y de los retos específicos de sus equipos directivos.

Una comunidad de más de 5.000 profesionales

La comunidad alumni constituye otro de los principales activos de NITID Institute. Más de 5.000 directivos y profesionales han participado en sus programas y actividades formativas durante las últimas dos décadas.

En esta nueva etapa, NITID Institute reforzará su relación con esta comunidad mediante nuevas iniciativas de actualización, encuentro e intercambio profesional. El objetivo es prolongar la experiencia formativa más allá de las aulas y construir una comunidad conectada por el conocimiento y el aprendizaje continuo.

Sobre NITID Institute, la escuela de formación ejecutiva para comprender el mundo que viene

NITID Institute es una escuela de formación ejecutiva con más de veinte años de trayectoria y más de 5.000 directivos y profesionales formados. A través de programas ejecutivos y formación in company, ayuda a comprender, anticipar y responder a los cambios que transforman el entorno económico, la regulación, la geopolítica y la sociedad.

Combina el rigor académico con la experiencia de profesionales en activo para ofrecer una formación estrechamente conectada con la realidad y proporcionar las herramientas y el criterio necesarios para anticipar riesgos y oportunidades y tomar mejores decisiones.

NITID Institute forma parte de NITID Corporate Affairs.