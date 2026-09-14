Nuria Adraos presenta Los Juegos del Makeup en España

Nuria Adraos, maquilladora profesional con nueve años de trayectoria, ha presentado Los Juegos del Makeup, un nuevo formato de reality digital dedicado al maquillaje creativo. La iniciativa, que tiene lugar en España, busca ofrecer un espacio de competición para creadores y entusiastas de esta disciplina, integrando el desarrollo de transformaciones artísticas con las dinámicas de las plataformas digitales.

El proyecto cuenta con la participación de la propia Nuria Adraos, quien actúa como creadora, presentadora y guía de los participantes. La profesional, que acumula más de 5,6 millones de seguidores en TikTok y casi 1 millón en Instagram con una tasa de engagement superior al 20%, lidera este certamen diseñado para visibilizar el talento emergente y documentar procesos de creación artística ante una audiencia masiva.

El proceso de selección para la primera edición comienza el 14 de septiembre de 2026, fecha en la que se abre el casting digital. Los aspirantes tienen hasta el 27 de septiembre para enviar sus candidaturas, proceso del cual resultarán los 18 concursantes finales. La competición se desarrollará durante seis semanas, periodo en el que los seleccionados realizarán retos de maquillaje de fantasía y creatividad, cuyas evoluciones se podrán seguir en cinco galas semanales. La Gala 0 se celebrará el 4 de octubre a través del canal de YouTube de la impulsora del concurso.

El jurado del programa está compuesto por Nobody’s Ugly, Irenius, Hugáceo Crujiente, Magdalenita y Gsus Serrano, quienes cuentan con un alcance conjunto superior a los 16,5 millones de seguidores en TikTok. La evaluación técnica de estos especialistas se complementará con la capacidad de voto de la audiencia, que podrá elegir a su participante favorito semanalmente. Además, el formato integrará a creadores como Javi Hoyos, Cecilia Pérez, Rubén Avilés, Jordi Cruz y Esperansa Grasia como invitados.

El reality concluirá el 21 de diciembre de 2026 con una final presencial que tendrá lugar en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid. Este evento, que será retransmitido en directo, supondrá la culminación de la temporada y el cierre de una experiencia que ha contado con distintas etapas, incluyendo la apertura de casting el 14 de septiembre y la fase de galas entre octubre y diciembre.

Hoy, 14 de septiembre, todas las caras que forman parte del formato han sido reveladas en el primer tráiler oficial de Los Juegos del Makeup. Tráiler oficial en Instagram: VER TRÁILER