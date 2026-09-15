AC Partners lleva su servicio de valoración y tasación de empresas a Latinoamérica

AC Partners, la consultora financiera española especializada en valoración de empresas y tasación de negocios, ha anunciado el inicio de su expansión hacia el mercado latinoamericano. La compañía, cuya actividad hasta la fecha se había centrado exclusivamente en el territorio nacional, amplía así su ámbito geográfico con el objetivo de dar cobertura a corporaciones y grupos familiares al otro lado del Atlántico, bajo los mismos estándares de rigor técnico que rigen en España.

La valoración de empresas en remoto: análisis sin fronteras

La decisión estratégica de la firma responde a la propia naturaleza del servicio financiero. Según explica la dirección de la consultora, un informe de valoración de empresas es un trabajo de profundo análisis documental y financiero que no depende de la cercanía física entre el consultor y el cliente, sino de la calidad de los datos analizados y de la solvencia técnica del equipo emisor. Partiendo de esta premisa, la compañía ha articulado un modelo de trabajo desarrollado íntegramente a distancia para valorar una empresa.

Eficiencia de costes y optimización de recursos

Este planteamiento técnico se traduce de forma directa en una optimización de la estructura de costes para el cliente. Al suprimir las reuniones presenciales y los desplazamientos internacionales, se eliminan partidas superfluas que habitualmente encarecen este tipo de encargos tradicionales sin aportar un valor real al resultado final. De este modo, todos los recursos humanos se concentran estrictamente en los factores que determinan la excelencia del informe: la recopilación y depuración de la información económico-financiera, la aplicación de metodologías rigurosas y la redacción final del documento.

Economistas registrados como garantía de seguridad jurídica

Desde la consultora se insiste en que todos los trabajos son elaborados de principio a fin por economistas registrados, un requisito considerado indispensable en un sector donde los informes económicos actúan habitualmente como soporte clave en operaciones complejas. Entre los casos de uso más frecuentes se encuentran los procesos de compraventa de empresas y fusiones (M&A), la entrada y salida de socios, las reestructuraciones societarias y los procesos de sucesión en empresas familiares. En este contexto, la independencia del criterio profesional y la trazabilidad de las hipótesis financieras son los pilares que avalan la utilidad del documento ante terceros.

Oportunidades ante el relevo generacional en Latam

Con este movimiento corporativo, AC Partners aterriza en un mercado de gran dinamismo y dimensiones superiores, caracterizado por un tejido denso de pymes y micro-empresas, así como por un número creciente de grupos familiares que se enfrentan a desafíos de relevo generacional o rondas de captación de capital. La firma mantiene en esta nueva etapa su catálogo intacto de servicios y su metodología nacional, operando sin necesidad de abrir sucursales físicas en los países de destino.

La compañía concibe esta expansión internacional como una evolución natural de su modelo operativo: un servicio prestado a distancia, con el equipo técnico centralizado en España, que garantiza a cualquier cliente del continente americano la recepción de un informe con idéntico alcance, calidad y rigor técnico.

Sobre AC Partners

AC Partners es una consultora financiera especializada en valoración y tasación de empresas y en gestión de patrimonios, con informes elaborados por su equipo de economistas. Presta servicio a pymes, micro-empresas y grupos de empresa familiar, así como a multinacionales, abarcando áreas estratégicas como la fiscalidad, la tesorería, los seguros y los servicios de family office. La firma define su propuesta en el mercado como un servicio profesional, competitivo e independiente. Más información disponible en acpartners.es.