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Cyberclick amplía su partnership con TikTok siendo TikTok Shop Partner y TikTok Affiliate Partner

La empresa tecnológica suma las acreditaciones TikTok Shop Partner (TSP) y TikTok Affiliate Partner (TAP) a su condición de TikTok Marketing Partner, ofreciendo una solución integral que conecta la gestión operativa de tienda, las campañas de medios y la red de creadores bajo un mismo equipo. Los nuevos reconocimientos respaldan el trabajo que Cyberclick ya desarrolla en TikTok Shop y refuerzan su capacidad para integrar publicidad, ecommerce, contenido y estrategias de afiliación con creadores

Cyberclick amplía su partnership con TikTok siendo TikTok Shop Partner y TikTok Affiliate Partner
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Cyberclick, partner digital especializado en marketing y ventas con foco en IA y atención al cliente, ha sido acreditada oficialmente como TikTok Shop Partner (TSP) y TikTok Affiliate Partner (TAP). Estos reconocimientos consolidan la experiencia de la compañía en TikTok Shop y su capacidad para acompañar a las marcas en estrategias integrales de social commerce.

Cyberclick ya era TikTok Marketing Partner, una condición que reconoce su experiencia en el desarrollo y la gestión de estrategias de marketing y publicidad dentro de TikTok. Las nuevas acreditaciones amplían esta relación hacia el comercio electrónico y el marketing de afiliación.

Una cobertura integral: desde la operativa del e-commerce hasta la red de creadores
El crecimiento del social commerce está transformando la relación entre contenido y comercio electrónico. En plataformas como TikTok, el descubrimiento de un producto, la recomendación de un creador y la compra pueden producirse dentro de un mismo entorno.

Con estas nuevas acreditaciones, Cyberclick cubre de forma unificada las dos áreas clave para escalar en TikTok Shop:

  • Como TikTok Shop Partner (TSP): Cyberclick asume la gestión operativa y técnica del canal e-commerce. Esto abarca desde la configuración de la tienda y el catálogo hasta la optimización de fichas de producto, el cumplimiento normativo, la analítica avanzada y la amplificación publicitaria (campañas de tráfico, Spark Ads y GMV Max).

  • Como TikTok Affiliate Partner (TAP): La compañía actúa como puente entre marcas y creadores mediante programas de afiliación. Cyberclick gestiona la selección y reclutamiento de perfiles, el envío de muestras (product seeding), las estructuras de comisiones y la estrategia de contenido de afiliación orientada a generar descubrimiento, consideración y conversión.

Al integrar las figuras de TSP y TAP junto a su conocimiento previo como TikTok Marketing Partner, Cyberclick ayuda a reducir la fragmentación entre la gestión de creadores, la inversión publicitaria y la operación del ecommerce. Esta integración permite identificar contenidos y productos con buen rendimiento y amplificar aquellos que demuestran potencial mediante inversión publicitaria y optimización de la tienda.

«El valor de estas acreditaciones es que reconocen un camino que ya estamos recorriendo junto a nuestros clientes. TikTok Shop no es simplemente un nuevo lugar en el que vender productos; representa un cambio en la forma en la que las personas descubren, valoran y compran. El contenido, la recomendación de los creadores y la transacción empiezan a formar parte de una misma experiencia, y eso obliga a las marcas a pensar sus estrategias de marketing y ventas de una manera mucho más conectada», explica David Tomás, CEO y cofundador de Cyberclick.

Un paso más en la alianza entre Cyberclick y TikTok
Las nuevas acreditaciones representan una evolución natural del recorrido de Cyberclick. La compañía aporta un sólido background respaldado por su amplia trayectoria previa en marketplaces, estrategias de paid social e influencer marketing, disciplinas que ahora convergen en TikTok Shop.

A su trabajo previo como TikTok Marketing Partner se suman las capacidades reconocidas como TikTok Shop Partner y TikTok Affiliate Partner, conectando todo el aprendizaje de estos sectores para ampliar el alcance de la colaboración: desde el marketplace, el paid social, los creadores de contenido e influencers hasta el ecommerce.

Este enfoque permite a Cyberclick diseñar estrategias adaptadas a los objetivos de cada negocio y analizar conjuntamente el recorrido del usuario, desde el primer impacto hasta la venta.

El reconocimiento como TSP y TAP consolida la apuesta de Cyberclick por el social commerce y refuerza su posicionamiento como partner para las marcas que buscan aprovechar TikTok como canal de comunicación, adquisición y venta.

Sobre Cyberclick
Cyberclick es un partner digital especializado en marketing, ventas, IA y atención al cliente con más de 25 años ayudando a las empresas a crecer. La compañía forma parte del grupo europeo Siloy y cuenta con equipos expertos en SEM, Social Ads, Allbound Marketing, Branded Content, Data Science, CRM, CRO, Marketplaces & Ecommerce, Social Media y Marketing Automation. Cyberclick ha sido reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en España por Great Place to Work y es la única empresa española premiada en los WorldBlu Awards por su cultura empresarial.

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