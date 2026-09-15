MTech Mobility nombra a Rodney Moore director general para Europa para acelerar el crecimiento regional

MTech Mobility ha anunciado hoy el nombramiento de Rodney Moore como director general para Europa. Moore, con sede en Dublín, dirigirá las operaciones europeas de MTech Mobility, ampliará el equipo regional y será el principal punto de contacto para la creciente cartera de clientes europeos de la compañía.

«Nuestros clientes europeos se enfrentan a desafíos que exigen más que una relación a distancia: necesitan un socio que esté presente, que asuma responsabilidades y que esté integrado en su entorno. El nombramiento de Rodney es una inversión directa en ese compromiso. Su trayectoria en Irlanda y Reino Unido significa que comprende exactamente a qué se enfrentan las empresas europeas y cuenta con la experiencia necesaria para ayudarlas a resolverlo. No solo estamos ampliando nuestra presencia; estamos construyendo el tipo de relaciones de confianza que convierten a un cliente en un embajador de la compañía», ha afirmado Tony Fernandez, CEO de MTech Mobility.

Moore aporta más de 30 años de experiencia en liderazgo tecnológico empresarial en Irlanda y Reino Unido. Fundó y amplió IT Group hasta superar los 50 empleados a tiempo completo y 100 contratistas, prestando servicio a clientes como AIB, Bank of Ireland, Doyle Collection Hotels y el Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda. Anteriormente, en The Cara Group —originalmente Aer Lingus IT Support—, gestionó algunos de los mayores despliegues tecnológicos de la historia de la banca irlandesa, fue nombrado en dos ocasiones Program Director of the Year por Bull Group Services y dirigió el programa de AIB que IBM designó como el Project of the Century.

Jerry Whiston, hasta ahora director general para EMEA, pasará a ocupar el cargo de presidente de Operaciones en Irlanda, en reconocimiento a su papel en el establecimiento de la presencia europea de MTech Mobility y en la consecución de su primera gran alianza regional.

Acerca de MTech Mobility

MTech Mobility diseña, desarrolla y gestiona el punto de servicio —hardware, software y servicios— en el que las marcas de los sectores de hostelería, comercio minorista, entretenimiento, viajes y sanidad se relacionan con sus clientes.

Desde la primera implantación hasta el soporte diario y la retirada segura, MTech ofrece la solución completa como único socio responsable. Cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 13485 y MBE.