realme desvela el diseño inspirado en Hogwarts del nuevo realme 16 Pro Harry Potter Edition

realme ha desvelado hoy el diseño del esperado realme 16 Pro Harry Potter Edition, fruto de su nueva colaboración con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, tras el realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition. Inspirado en Harry Potter, el dispositivo incorpora elementos icónicos de la saga en una estética que acerca su universo mágico a las nuevas generaciones.

Además de este diseño único, realme también presenta una caja regalo de edición limitada inspirada en Hogwarts, pensada para ofrecer a los fans una experiencia de vuelta al cole que recrea la emoción de comenzar un nuevo curso en la escuela de magia.

Un mundo mágico en tus manos con un diseño inspirado en Hogwarts

Inspirado en este mundo mágico de Harry Potter, realme combina la magia de Hogwarts con su tecnología para crear el primer realme 16 Pro Harry Potter Edition. Su diseño incorpora elementos emblemáticos de la escuela de magia en diferentes detalles del dispositivo, trasladando el universo de Hogwarts al smartphone.

El dispositivo presenta un acabado marrón con textura de piel premium y un estampado Argyle inspirado en la escena del ajedrez mágico, que recupera algunos de los elementos más reconocibles del universo de Harry Potter. En la parte trasera, los escudos de Hogwarts se integran de forma sutil en el centro del smartphone.

Además, el módulo de cámaras Metal Mirror Camera Deco del realme 16 Pro incorpora un diseño que recuerda a los brillantes ojos de Hedwig. El marco central metálico completa el diseño con la inscripción «Welcome to Hogwarts», grabada a láser.

Una edición limitada que recrea la llegada a Hogwarts

Para completar la experiencia, realme ha creado una caja de regalo de edición limitada inspirada en Hogwarts para los fans de Harry Potter, de la que estarán disponibles únicamente 5.000 unidades en todo el mundo. La caja reproduce a escala 1:1 el emblemático baúl de Harry Potter, evocando su llegada a Hogwarts por primera vez.

En su interior se encuentra el Pack de Bienvenida de Hogwarts, un conjunto de artículos personalizados que incluye algunos de los elementos que acompañan a todo joven mago en su llegada a la escuela, como la carta de aceptación de Hogwarts y el billete de tren, recreando así la emoción de comenzar el primer curso.

El pack también incluye marcapáginas con los escudos de las casas de Hogwarts, postales de Harry, Hermione y Ron, una funda con el logotipo de Hogwarts en relieve y un pin para el teléfono.

Con el realme 16 Pro Harry Potter Edition, realme vuelve a combinar tecnología y creatividad para conectar con las nuevas generaciones. Una colaboración que busca ir más allá de la tecnología e inspirar a los jóvenes a través de valores del mundo mágico como la valentía, la amabilidad y la esperanza.

Para descubrir cómo el nuevo diseño inspirado en Hogwarts combina el universo de Harry Potter con la tecnología de realme, la compañía celebrará el próximo 21 de septiembre un evento pop-up de lanzamiento del realme 16 Pro Harry Potter Edition, pensado especialmente para los jóvenes fans de la saga.