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Sean O’Neill, nuevo director de International College Spain

Con más de 20 años de experiencia en educación y liderazgo escolar, O’Neill asume la dirección de ICS con el compromiso de impulsar el proyecto educativo internacional del centro

Sean O’Neill, nuevo director de International College Spain
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International College Spain (ICS), el prestigioso centro educativo pionero en nuestro país en impartir el currículum académico completo del Bachillerato Internacional (IB), ha nombrado a Sean O’Neill como nuevo Director.

O’Neill cuenta con más de 20 años de experiencia docente y liderazgo escolar en Reino Unido y en el ámbito internacional. Comenzó su trayectoria como profesor de Historia y Política en la enseñanza pública británica. Posteriormente, ocupó diferentes puestos de responsabilidad, entre ellos ha sido Jefe de Departamento, Director de Bachillerato (Sixth Form) y Subdirector. En 2014, completó su formación académica con un Máster en Liderazgo Educativo, antes de incorporarse al British International School Ho Chi Minh City, un colegio líder en el sudeste asiático y parte de la red Nord Anglia Education. En este centro, O’Neill ocupó puestos de responsabilidad, primero como Subdirector durante cinco años y, desde 2019 hasta su incorporación a ICS, como Director.

Su trayectoria pone de manifiesto sus cualidades innatas de liderazgo. Su filosofía educativa está completamente alineada con los valores y metodología de ICS, basada en el acompañamiento a los alumnos para que puedan desarrollar todo su potencial. El objetivo del centro, ahora encabezado por Sean O’Neill, es formar a jóvenes capaces de pensar de forma crítica, actuar con integridad y tener el valor de generar un impacto positivo en el mundo.

Desde su nuevo cargo, O’Neill trabajará para seguir fortaleciendo el proyecto educativo del colegio y su apuesta por una educación internacional.

«Mi propósito, y el de ICS, es formar jóvenes seguros de sí mismos y con mentalidad internacional, capaces de pensar de forma crítica, actuar con integridad y tener el valor de generar un impacto positivo en el mundo. A través de los programas del Bachillerato Internacional, animamos a los alumnos a formular preguntas relevantes, afrontar retos, valorar distintas perspectivas y desarrollar los conocimientos, las habilidades y el carácter que les permitirán prosperar en un mundo en constante cambio», declara Sean O’Neill como nuevo Director de ICS.

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