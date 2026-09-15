Sean O’Neill, nuevo director de International College Spain

International College Spain (ICS), el prestigioso centro educativo pionero en nuestro país en impartir el currículum académico completo del Bachillerato Internacional (IB), ha nombrado a Sean O’Neill como nuevo Director.

O’Neill cuenta con más de 20 años de experiencia docente y liderazgo escolar en Reino Unido y en el ámbito internacional. Comenzó su trayectoria como profesor de Historia y Política en la enseñanza pública británica. Posteriormente, ocupó diferentes puestos de responsabilidad, entre ellos ha sido Jefe de Departamento, Director de Bachillerato (Sixth Form) y Subdirector. En 2014, completó su formación académica con un Máster en Liderazgo Educativo, antes de incorporarse al British International School Ho Chi Minh City, un colegio líder en el sudeste asiático y parte de la red Nord Anglia Education. En este centro, O’Neill ocupó puestos de responsabilidad, primero como Subdirector durante cinco años y, desde 2019 hasta su incorporación a ICS, como Director.

Su trayectoria pone de manifiesto sus cualidades innatas de liderazgo. Su filosofía educativa está completamente alineada con los valores y metodología de ICS, basada en el acompañamiento a los alumnos para que puedan desarrollar todo su potencial. El objetivo del centro, ahora encabezado por Sean O’Neill, es formar a jóvenes capaces de pensar de forma crítica, actuar con integridad y tener el valor de generar un impacto positivo en el mundo.

Desde su nuevo cargo, O’Neill trabajará para seguir fortaleciendo el proyecto educativo del colegio y su apuesta por una educación internacional.

«Mi propósito, y el de ICS, es formar jóvenes seguros de sí mismos y con mentalidad internacional, capaces de pensar de forma crítica, actuar con integridad y tener el valor de generar un impacto positivo en el mundo. A través de los programas del Bachillerato Internacional, animamos a los alumnos a formular preguntas relevantes, afrontar retos, valorar distintas perspectivas y desarrollar los conocimientos, las habilidades y el carácter que les permitirán prosperar en un mundo en constante cambio», declara Sean O’Neill como nuevo Director de ICS.