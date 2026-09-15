U.S. Polo Assn. nombra a David Swetman responsable global de Diseño de Hombre y Niño

U.S. Polo Assn.®, la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), con una presencia global de varios miles de millones de dólares y distribución en más de 190 países a través de más de 1.200 tiendas minoristas en todo el mundo, ha anunciado hoy el nombramiento de David Swetman como responsable global de Diseño de Hombre y Niño, reforzando así el equipo de Liderazgo Global de Producto de la marca deportiva mientras U.S. Polo Assn. continúa su expansión y evolución a nivel mundial.

U.S. Polo Assn. continúa expandiéndose como una de las marcas deportivas más grandes y de más rápido crecimiento del mundo, llegando a consumidores de todo el planeta a través de su amplia red minorista, de comercio electrónico y de licencias.

El nombramiento refleja el crecimiento global continuado de U.S. Polo Assn. y su inversión estratégica en talento de primer nivel, a medida que la marca amplía su innovación de producto, refuerza su atractivo entre los consumidores y avanza en su posicionamiento como una de las principales marcas deportivas del mundo.

Swetman se incorpora al Equipo Global de Diseño de U.S. Polo Assn. con unos 20 años de experiencia en diseño de moda masculina y liderazgo creativo, y más recientemente ocupaba el cargo de Senior Concept Designer, Global Menswear en Abercrombie & Fitch.

Durante su etapa en la compañía, desempeñó un papel relevante en la evolución del negocio de moda masculina de Abercrombie & Fitch durante un periodo de importante reinvención de la marca, conexión con los consumidores y crecimiento global. A lo largo de su carrera, Swetman ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de estrategias globales de producto, la definición de conceptos de temporada y la creación de colecciones comercialmente exitosas que conectan con consumidores de todo el mundo.

En su nuevo puesto, Swetman liderará la visión global de diseño y la dirección de producto de todas las prendas para hombre y niño de U.S. Polo Assn. en todo el mundo. En estrecha colaboración con la red global de licenciatarios de la marca, contribuirá a impulsar aún más los negocios de hombre y niño mediante una dirección global de diseño cohesionada, al tiempo que apoyará las oportunidades de los mercados regionales.

Entre sus responsabilidades se incluirán la dirección del diseño de producto, la previsión de tendencias, el desarrollo de conceptos, la narrativa de temporada y la innovación de categorías en todas las colecciones de U.S. Polo Assn. para hombre y niño.

«A medida que U.S. Polo Assn. continúa expandiéndose por todo el mundo, la compañía mantiene su compromiso de invertir en talento excepcional capaz de elevar su oferta de productos, reforzar sus capacidades globales de diseño y contribuir a definir el futuro de sus negocios de hombre y niño en todo el mundo», afirmó J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona la marca deportiva U.S. Polo Assn., valorada en varios miles de millones de dólares.

«La experiencia de David en la transformación de los conocimientos sobre los consumidores en colecciones globales de éxito y su contribución a una de las transformaciones de marca más destacadas de la industria lo convierten en una incorporación excepcional al equipo mientras la compañía ejecuta su plan de elevación de la marca y su objetivo de alcanzar 4.000 millones de dólares en ventas minoristas globales», continuó.

«El nombramiento de David representa otra importante inversión en talento global y otro paso relevante en la evolución continua de U.S. Polo Assn.», añadió Prince.

A lo largo de su carrera, Swetman ha demostrado una capacidad única para combinar la visión creativa con un sólido conocimiento del mercado global. En Abercrombie & Fitch, contribuyó a definir la dirección creativa global de la moda masculina, participando en el desarrollo de conceptos de temporada, la estrategia de producto, la innovación en diseño y el crecimiento de categorías. También ejerció como diseñador principal de todas las colaboraciones de moda masculina con terceros, transformando conocimientos culturales y tendencias emergentes de los consumidores en atractivas propuestas de producto con un amplio atractivo para el público.

«Estoy entusiasmado por incorporarme a U.S. Polo Assn. en un periodo de excepcional crecimiento y dinamismo global», afirmó David Swetman, responsable global de Diseño de Hombre y Niño de U.S. Polo Assn.

«La auténtica herencia de la marca en el deporte del polo, combinada con su creciente presencia global y una sólida base para el crecimiento futuro, representa una enorme oportunidad para seguir elevando los negocios de hombre y niño en los mercados internacionales de la compañía, mientras continúa conectando con las nuevas generaciones de consumidores», puntualizó.

«Espero colaborar con los equipos y licenciatarios globales de la compañía para crear experiencias de producto memorables, elevar los negocios de hombre y niño y reforzar la conexión de la marca con los consumidores de todo el mundo», concluyó Swetman.

Graduado por la prestigiosa Central Saint Martins de Londres, Swetman obtuvo un título con honores de primera clase en Diseño de Moda, especialidad de Moda Masculina. Su experiencia abarca la dirección creativa, el diseño de conceptos, la previsión de tendencias, el diseño de producto, el desarrollo global de productos, el liderazgo de categorías y la mentorización de equipos de diseño.

Acerca de U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo de Estados Unidos, fundada en 1890. Con una presencia global de varios miles de millones de dólares y distribución mundial a través de más de 1.200 tiendas minoristas de U.S. Polo Assn., además de miles de puntos de distribución adicionales,

U.S. Polo Assn. ofrece prendas de vestir, accesorios y calzado para hombre, mujer y niños en más de 190 países de todo el mundo. La campaña global de polos de U.S. Polo Assn., An Icon Born from the Game, es un potente homenaje a los auténticos orígenes deportivos de la icónica camiseta de polo y a su evolución hasta convertirse en uno de los elementos de estilo más perdurables del mundo.

La marca deportiva global patrocina importantes eventos de polo en todo el mundo, incluido el U.S. Open Polo Championship®, celebrado anualmente en el USPA National Polo Center de The Palm Beaches, el principal torneo de polo de Estados Unidos. Los históricos acuerdos con ESPN en Estados Unidos, TNT y Eurosport en Europa, Star Sports en India y BeIn Sports en Oriente Medio permiten retransmitir actualmente varios de los principales campeonatos de polo del mundo, patrocinados por U.S. Polo Assn., haciendo que este emocionante deporte sea accesible por primera vez a millones de aficionados al deporte en todo el mundo.

U.S. Polo Assn. ha sido nombrada recientemente una de las marcas más confiables de USA Today y en 2026 fue clasificada como el principal licenciante deportivo del mundo, por delante de la NFL, PGA Tour y Fórmula 1, según License Global.

La marca inspirada en el deporte está obteniendo reconocimiento internacional con premios por su crecimiento global y sus contenidos deportivos. Debido a su gran éxito como marca global, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Fortune, Forbes, Modern Retail, WWD y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg, entre otros destacados medios de comunicación de todo el mundo.

Más información en la página web uspoloassnglobal.com o en las redes sociales de la marca: @uspoloassn.

USPA Global es una filial de la United States Polo Association (USPA) y gestiona la marca deportiva U.S. Polo Assn., valorada en varios miles de millones de dólares. USPA Global también gestiona la filial Global Polo, líder mundial en contenidos relacionados con el deporte del polo.

Más información en globalpolo.com o Global Polo en YouTube.