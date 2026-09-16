a3Satel adquiere la empresa Agrisoft

a3Satel, compañía tecnológica especializada en soluciones de software y servicios para empresas, asesorías y despachos profesionales, ha adquirido Agrisoft, empresa especializada en soluciones de software para la gestión laboral y de nóminas. Esta operación se enmarca en la estrategia de crecimiento y consolidación de a3Satel, orientada a ampliar sus áreas de especialización, incorporar nuevas capacidades tecnológicas y generar valor para sus clientes.

La operación supone la incorporación de más de 300 nuevos clientes a la cartera de la compañía, según los datos facilitados por la entidad. Asimismo, el equipo de profesionales que formaba parte de Agrisoft se integra en la estructura de a3Satel para seguir aportando su experiencia y conocimiento especializado en el sector.

La firma también suma a su oferta la solución tecnológica desarrollada por Agrisoft, ampliando así sus capacidades en el sector del software de gestión. «La incorporación de Agrisoft representa un paso importante dentro de nuestro plan de crecimiento. Compartimos una forma de entender el negocio basada en la cercanía al cliente, la especialización y la mejora continua. Esta operación nos permite sumar conocimiento, talento y tecnología, al tiempo que seguimos construyendo un proyecto sólido y con visión de futuro», señala Ernesto Fernández Cantalejo, CEO de Grupo A3Satel.

Uno de los objetivos del proceso de integración es garantizar la continuidad del servicio para los clientes de Agrisoft. Estos usuarios continuarán utilizando sus soluciones con normalidad y mantendrán la relación con el mismo equipo de profesionales que les ha acompañado hasta ahora, manteniendo así el nivel de atención previo. La integración permitirá, además, que estos clientes dispongan de una estructura empresarial más amplia y mayores capacidades técnicas para la evolución de sus servicios.

Con más de 35 años de trayectoria en el sector, a3Satel cuenta con un equipo formado por más de 90 profesionales y una cartera de más de 3.500 clientes, de acuerdo con la información corporativa. La adquisición de Agrisoft refuerza este proyecto al sumar nuevos profesionales, clientes y tecnología, iniciando una nueva etapa orientada a impulsar la innovación, ampliar las capacidades del grupo y continuar acompañando a empresas y asesorías en la digitalización y optimización de sus procesos de gestión.