Barceló Hotel Group inaugura el Occidental Bangtao Beach Resort en Tailandia

Barceló Hotel Group ha inaugurado oficialmente el Occidental Bangtao Beach Resort en Phuket, Tailandia, el pasado 15 de septiembre. Esta apertura supone un avance significativo en la estrategia de expansión y diversificación geográfica de la compañía española dentro del Sudeste Asiático, un mercado identificado como prioritario para el crecimiento del grupo en el ámbito del turismo internacional y el negocio corporativo.

Este nuevo activo, que se incorpora a la cartera de la hotelera mediante un contrato de gestión, refuerza la presencia de la cadena en el país tras el éxito del Barceló Coconut Island, también situado en la isla de Phuket. Este modelo de gestión, basado en la colaboración con propietarios locales, permite a la compañía escalar su presencia en mercados internacionales de manera sostenible, aprovechando el conocimiento del entorno regional para optimizar la oferta de servicios.

José Canals, Chief Operations Officer para Mediterráneo, Oriente Medio y Asia de Barceló Hotel Group, ha valorado la importancia de esta apertura para los objetivos globales de la firma: «La apertura de Occidental Bangtao Beach Resort supone un nuevo paso en nuestra estrategia de crecimiento en Asia y nos permite incorporar a nuestra cartera un activo con atributos especialmente relevantes para nuestra propuesta vacacional: una ubicación privilegiada frente al mar, un producto diferencial y una completa oferta de ocio y restauración. Con este proyecto reforzamos nuestra presencia en Tailandia y nuestra capacidad para seguir creciendo en un mercado con un importante potencial para el viajero internacional».

El complejo está ubicado en primera línea de playa, con acceso directo a las aguas del mar de Andamán. La propiedad cuenta con un total de 202 habitaciones y suites, entre las cuales destacan 86 unidades equipadas con piscina tipo swim-up, que permiten un acceso directo al agua desde la terraza privada de cada estancia. La oferta de restauración se articula a través del Beach Club Restaurant & Bar, que integra gastronomía italiana y tailandesa, además de un restaurante buffet, una cafetería y un pool snack & bar.

El resort también cuenta con instalaciones orientadas al segmento MICE, clave para la captación de turismo de negocios e incentivos. Dispone de cuatro espacios versátiles para la organización de reuniones, conferencias y eventos, entre los que resalta un salón de baile con capacidad superior a las 200 personas. Estas infraestructuras permiten al Occidental Bangtao Beach Resort posicionarse como un enclave competitivo tanto para el ocio vacacional como para el desarrollo de actividades corporativas internacionales.