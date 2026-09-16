Chervon nombra a Jeffrey P. Campbell vicepresidente sénior de Ventas Comerciales Industriales

Chervon ha anunciado el nombramiento de Jeffrey P. Campbell como vicepresidente sénior de Ventas Comerciales Industriales, con efectos desde el lunes 14 de septiembre de 2026. Campbell reportará al CEO de Chervon, Joe Galli.

Campbell se incorpora a Chervon con 25 años de destacada experiencia en puestos directivos dentro del sector de las herramientas profesionales. Ha creado y dirigido equipos de ventas y marketing de canal de alto rendimiento, desarrollado alianzas estratégicas con cuentas clave y conseguido de forma constante un fuerte crecimiento en todos los canales de distribución profesionales y de automoción.

En su nuevo puesto, Campbell dirigirá la red de Ventas Industriales y Comerciales de Chervon, que presta servicio a los distintos canales de herramientas profesionales y de automoción.

«Jeff aporta una combinación impresionante y difícil de igualar de liderazgo de ventas en los canales profesionales y de automoción, gestión de canales, capacidad para establecer alianzas con clientes y desarrollo organizativo», afirmó Joe Galli, CEO de Chervon.

«Su amplio conocimiento de nuestros canales, cuentas clave y usuarios, junto con su profundo conocimiento de nuestras necesidades de servicio posventa y su experiencia en marketing de canal, será fundamental a medida que aceleremos el crecimiento de nuestra compañía en los próximos años”, concluyó.

Campbell comenzó su carrera en Porter Cable Pro Power Tools en 1990 y ascendió a través de una serie de puestos de creciente responsabilidad hasta ser nombrado vicepresidente de Ventas. En 2003, Campbell fue nombrado vicepresidente de Ventas de Irwin/Lenox Professional Tool Group.

Posteriormente, ocupó el cargo de vicepresidente sénior de Ventas y Marketing en Werner Ladder antes de incorporarse a Apex Tool Group como vicepresidente ejecutivo de Ventas de Herramientas Profesionales.

«Chervon ha construido una base excepcional de marcas, productos y competencias clave, y estoy enormemente ilusionado ante la oportunidad que tenemos por delante», afirmó Campbell.

«La combinación de tecnología inalámbrica avanzada y un sólido sistema de desarrollo de productos de la compañía, junto con un enfoque obsesivo en los clientes, ofrece una enorme oportunidad de crecimiento futuro”, finalizó.

Acerca de Chervon

Chervon North America forma parte de un proveedor global de soluciones integrales especializado en I+D, fabricación, pruebas, ventas y servicio posventa de herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores (OPE).

Guiada por la innovación centrada en el usuario, la compañía opera con un modelo de negocio integrado respaldado por redes globales de ventas y distribución. La cartera de Chervon incluye EGO, FLEX, SKIL y DEVON, y presta servicio a los mercados industrial, profesional y de consumo a escala mundial.

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Chervon se compromete a ofrecer productos superiores a usuarios de todo el mundo mediante la innovación continua y aspira a convertirse en un líder mundial en herramientas eléctricas y OPE en la era del ion-litio, la inteligencia y la digitalización.