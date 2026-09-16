Chervon nombra a Matthew H. DeFeo vicepresidente sénior de Ventas, Formación y Selección

Matthew DeFeo se incorpora a Chervon como vicepresidente sénior de Ventas, Formación y Selección con efectos desde el 14 de septiembre de 2026, y reportará al CEO, Joe Galli.

Matthew DeFeo aporta más de cuatro décadas de experiencia en el sector de las herramientas eléctricas y los equipos eléctricos para exteriores. Cuenta con una trayectoria excepcional en la creación y dirección de grandes organizaciones comerciales, equipos de marketing de canal y equipos de formación y desarrollo.

DeFeo está ampliamente reconocido como un líder de referencia mundial en la captación de jóvenes titulados con alto potencial en universidades. Ha creado destacados equipos de ventas en tiendas, equipos de marketing dirigidos al usuario final, equipos de captación en universidades y equipos de formación, con un fuerte enfoque en la coordinación con cuentas clave.

Un rasgo distintivo de la destacada trayectoria profesional de DeFeo es su labor de mentoría y desarrollo de recién graduados universitarios. Su liderazgo dinámico e inspirador ha guiado a cientos de profesionales que posteriormente han desarrollado carreras de gran éxito.

DeFeo comenzó su carrera en Black and Decker (B&D) en 1987, donde progresó rápidamente a través de distintos puestos de ventas y marketing durante 19 años. Fue uno de los miembros originales que creó y lanzó el negocio de herramientas eléctricas DeWalt PRO en 1992.

DeFeo fue reconocido por su rendimiento constante durante su etapa en B&D / DeWalt. En 2006, Matt se incorporó a Techtronic Industries (TTI) como vicepresidente de Ventas, con responsabilidad sobre la captación, creación y gestión de una amplia red de representantes comerciales. Posteriormente, fue ascendido al puesto de presidente de Grupo de Ventas, Formación, Selección y Recursos Humanos. El liderazgo de DeFeo fue fundamental para la creación y el desarrollo de las marcas de herramientas eléctricas Milwaukee y Ryobi en TTI.

DeFeo contribuyó a crear y ampliar una organización comercial de más de 2.300 personas en Estados Unidos y México. También desempeñó un papel central en la configuración de la estrategia de desarrollo del talento de TTI, incluido el lanzamiento de los sistemas de formación de la compañía.

«Matt DeFeo es ampliamente reconocido como un líder ejecutivo sénior sólido e inspirador. Su incorporación ayudará a impulsar nuestra próxima fase de crecimiento y las interesantes oportunidades que se presentan para Chervon», afirmó Joe Galli, CEO de Chervon.

«Estoy enormemente ilusionado por incorporarme a Chervon. La obsesión de la compañía por centrarse en el cliente encaja perfectamente con mi filosofía a la hora de crear negocios», afirmó Matt DeFeo.

«Su avanzada tecnología inalámbrica y sus capacidades de desarrollo de nuevos productos representan una oportunidad extraordinaria para lograr un crecimiento a largo plazo”, finalizó.

Acerca de Chervon

Chervon North America forma parte de un proveedor global de soluciones integrales especializado en I+D, fabricación, pruebas, ventas y servicio posventa de herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores (OPE).

Guiada por la innovación centrada en el usuario, la compañía opera con un modelo de negocio integrado respaldado por redes globales de ventas y distribución. La cartera de Chervon incluye EGO, FLEX, SKIL y DEVON, y presta servicio a los mercados industrial, profesional y de consumo a escala mundial.

Better Tools. Better World.

Chervon se compromete a ofrecer productos superiores a usuarios de todo el mundo mediante la innovación continua y aspira a convertirse en un líder mundial en herramientas eléctricas y OPE en la era del ion-litio, la inteligencia y la digitalización.