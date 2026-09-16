DataTracks completa su primer ciclo GloBE con casi 500 presentaciones en más de 10 jurisdicciones

DataTracks, reconocido por HMRC como proveedor de software autorizado para facilitar las presentaciones de Pillar Two en el Reino Unido, ha completado su primer ciclo real de presentaciones del BEPS Pillar Two, con casi 500 presentaciones, incluidas más de 150 GIR, en más de 10 jurisdicciones para más de 160 clientes. Este hito culmina dos décadas de trabajo en materia de reporting regulatorio.

El ciclo abarcó las Declaraciones Informativas GloBE (GIR), las declaraciones de impuestos complementarios nacionales en virtud de los regímenes locales QDMTT (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax), las notificaciones de declaraciones en el extranjero del Reino Unido (ORN) y otras declaraciones y notificaciones específicas de cada jurisdicción.

Varias jurisdicciones incluidas en este ciclo, entre ellas Países Bajos y Luxemburgo, exigen notificaciones similares que confirman dónde se presentó la GIR de forma centralizada, de acuerdo con sus propios requisitos locales. DataTracks presentó cada declaración directamente ante la autoridad tributaria correspondiente, en más de 10 jurisdicciones, entre ellas Reino Unido, Luxemburgo, Países Bajos, Canadá, Chipre, República Checa y España.

«Completar casi 500 presentaciones en más de 10 jurisdicciones en un solo ciclo, más de 150 de ellas GIR, con diferentes plazos, esquemas y requisitos de impuestos complementarios nacionales, demuestra claramente que nuestra plataforma funciona en condiciones reales y en un primer ciclo», afirmó Saurabh Satija, VP de Ventas para Reino Unido e Irlanda y responsable global de BEPS y Pillar Two de DataTracks.

«Los grupos que todavía están preparando su primer ciclo deberían extraer una lección de esta experiencia: validar antes de presentar, no después”, añadió.

Por qué es importante ahora

Pillar Two es el marco fiscal global de la OCDE y el G20 sobre un impuesto mínimo global, que exige a los grupos multinacionales con ingresos consolidados de 750 millones de euros o más, en al menos dos de los cuatro ejercicios fiscales anteriores, alcanzar un tipo impositivo efectivo de al menos el 15 % en cada jurisdicción en la que operen. Este fue el primer ciclo en el que los grupos afectados tuvieron que convertir esa norma en declaraciones reales y específicas para cada jurisdicción, en lugar de limitarse a realizar simulaciones.

El reto fue más allá del cálculo del impuesto: los grupos tuvieron que traducir un marco global a diferentes requisitos de datos locales, reglas de validación y procesos de presentación.

Cómo se completaron las presentaciones

Los clientes introducen sus datos mediante una plantilla estructurada que identifica los errores a medida que se completa cada campo, en lugar de hacerlo después de la presentación. La plantilla funciona sobre la plataforma de reporting de la OCDE que DataTracks desarrolla desde 2016.

DataTracks Oxbow, el motor de Pillar Two de la compañía, comprueba a continuación cada partida y convierte los datos al esquema requerido por cada jurisdicción. DataTracks proporcionó asistencia para la preparación y presentación en más de 10 jurisdicciones mediante presentación directa y archivos preparados para su carga en los portales correspondientes.

Los formatos de salida variaron según la jurisdicción: presentaciones XML y JSON en Canadá, presentaciones GIR en XML en Países Bajos y la declaración informativa del Impuesto Complementario Modelo 241 de España, presentada en el formato XML establecido.

Los reguladores todavía estaban ultimando las reglas de validación mientras se desarrollaba el primer ciclo global de presentación de GIR. DataTracks respondió con actualizaciones semanales de la plataforma, de modo que cada cliente se mantuviera automáticamente en la última versión de la lógica de validación, sin interrupciones ni ninguna acción necesaria por parte de los clientes.

Esto elimina un paso manual al que todavía se enfrentan muchas organizaciones. Los grupos que dependen de hojas de cálculo deben conciliar cada jurisdicción por separado en cada plazo de presentación. Este coste y el riesgo de errores aumentan a medida que se amplía la presencia de un grupo en diferentes jurisdicciones.

«Dado que la validación se realiza antes de la presentación, nuestros clientes evitaron el ciclo de rechazo y nueva presentación al que se enfrentaron muchas organizaciones esta temporada», afirmó Prakash Ramachandran, Head of Product, BEPS & Pillar Two de DataTracks.

«Ese es el estándar que creemos que debería cumplir el software de Pillar Two a medida que más jurisdicciones se incorporen al próximo ciclo”, puntualizó.

Opiniones de los clientes

Los clientes destacaron especialmente el mecanismo de revisión integrado en el producto de Pillar Two de DataTracks como una ayuda durante el ciclo.

Un cliente afirmó que este mecanismo «proporcionó una forma sencilla de revisar y comprobar los datos antes de presentarlos ante las autoridades tributarias».

Otro cliente calificó todo el proceso de presentación como «sencillo», y añadió que la plataforma era «intuitiva y fácil de usar», sin problemas para acceder, preparar o presentar las declaraciones necesarias, y describió el proceso de incorporación como fluido y rápido de principio a fin.

Próximos pasos

DataTracks ya está preparando a sus clientes para el próximo ciclo de presentación de Pillar Two, previsto para marzo de 2027 para los grupos cuyo ejercicio fiscal coincide con el año natural, con un periodo de reporting más corto que el del primer año.

También está preparando a sus clientes para las normas de información pública país por país de la UE, que implican un aumento similar de la complejidad y del escrutinio público. Las empresas que estén preparando su próximo ciclo de presentación de Pillar Two pueden solicitar una demostración de la plataforma DataTracks Oxbow poniéndose en contacto con el equipo a través de los datos que figuran a continuación.

Sobre DataTracks

DataTracks es un proveedor global líder de soluciones de reporting de cumplimiento normativo. A lo largo de sus más de 20 años de historia, la compañía ha crecido hasta prestar servicio a más de 30.000 clientes en más de 25 países, preparando más de 450.000 informes regulatorios y dando soporte a presentaciones regulatorias en más de 10 jurisdicciones de todo el mundo, entre ellas Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, Países Bajos, Irlanda, Singapur, Malasia, Sudáfrica e India.

Sus servicios abarcan la presentación HMRC iXBRL, la presentación ante Companies House y el reporting ESEF/UKSEF, además de CbCR, FATCA/CRS y reporting BEPS Pillar Two, estos tres últimos servicios prestados a través de DataTracks Oxbow.

Más información en https://datatracks.com/uk.