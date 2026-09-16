Envalora presenta sus nuevas tarifas RAP 2027 alineadas con el reglamento europeo PPWR

Envalora presenta sus tarifas RAP 2027 para envases industriales y comerciales, de un solo uso y reutilizables, manteniendo estructura, eficiencia y competitividad de años anteriores.

Ante la aplicación del Reglamento europeo de envases y residuos de envases (PPWR), el SCRAP líder en envases industriales ha revisado sus tarifas para adaptarlas a las nuevas exigencias normativas y costes de gestión, con un modelo sencillo y transparente para las empresas.

La publicación llega antes del 30 de septiembre, plazo fijado por el Ministerio para comunicar un cambio de SCRAP para 2027, facilitando a las empresas valorar sus opciones.

«Las nuevas tarifas reflejan continuidad en la estructura de la declaración anual de envases y están ajustadas a los modelos operativos de cada tipología de envase. Se han definido buscando previsibilidad y costes ajustados para las empresas, así como la adaptación a los cambios que introduce el PPWR, entre ellos los nuevos roles de los fabricantes de envases, con el objetivo de sostener el crecimiento del sistema, mejorar los servicios a las empresas e impulsar el cumplimiento de la RAP y la sostenibilidad de los envases», señala Joan Ros, director de Envalora.

Así, se incorporan tarifas competitivas para envases de transporte, se mantienen las genéricas y se ajustan las tipologías con mayor coste de gestión del residuo de envase. Además, se mantiene la ecomodulación positiva de los envases reutilizables frente a los de un solo uso, en línea con el impulso a la reutilización del PPWR.

El modelo tarifario mantiene las bonificaciones económicas a las empresas que acreditan una correcta gestión de sus residuos de envases, garantizando la sostenibilidad del sistema e incentivando una gestión más eficiente de los residuos. Todo ello sin alterar la actividad de los gestores: el acuerdo directo entre Envalora y el poseedor final preserva la libertad de elección de gestor, garantiza la trazabilidad y el cumplimiento de la RAP, y asegura la transparencia de la bonificación al poseedor por la correcta gestión.

Envalora ofrece en su web una calculadora para que las empresas estimen, de forma sencilla y anticipada, el coste de su declaración de envases con las tarifas de 2027.

Las tarifas, aplicables desde el 1 de enero de 2027, han sido aprobadas en Asamblea General por las empresas asociadas, tras analizar datos reales de envases, residuos financiados y escenarios de gestión. Esta gobernanza participativa refleja el origen de Envalora como SCRAP creado por la industria para la industria.

Además de las nuevas tarifas, Envalora acompaña a sus empresas en la adaptación al PPWR con webinarios, guías, asesoramiento personalizado y apoyo en la evaluación de conformidad, documentación técnica y Declaración UE de Conformidad (DoC). También ofrece ventanilla única para envases domésticos, Planes Empresariales de Prevención y Ecodiseño (PEPES) y representación autorizada para empresas extranjeras.

Con más de 3.000 empresas, Envalora es líder en envases industriales, con una cuota de responsabilidad del 37,5 % según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Toda la información está disponible en la web www.envalora.es, incluido el documento de las nuevas tarifas RAP.