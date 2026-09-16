Grupo SNB propone una mediación mejor preparada ante los nuevos riesgos

Un problema con un proveedor tecnológico, un ciberataque o la interrupción de una cadena de suministro pueden parecer riesgos distintos. Cada vez lo son menos.

Esa conexión entre geopolítica, tecnología, economía y riesgo empresarial fue una de las cuestiones que dejó sobre la mesa la X edición de Madrid Seguro, celebrada el pasado 14 de septiembre en el Teatro Real bajo el lema ‘Estamos realmente seguros». El encuentro reunió de nuevo a representantes de la mediación y del sector asegurador para reflexionar sobre un escenario en el que los riesgos son cada vez más interdependientes.

Grupo SNB estuvo representado por su director general, Carlos González Astiz; Cristina Pérez-Arribas, directora de Desarrollo de Negocio y Sylvia Ribot, directora de Segurosbroker. La compañía traslada su agradecimiento al Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, a su presidenta, Elena Jiménez de Andrade, y a toda su Junta de Gobierno por el trabajo desarrollado durante estas diez ediciones y por mantener un espacio de reflexión que conecta la realidad aseguradora con los cambios que se están produciendo fuera del propio sector.

Los riesgos cambian. Las herramientas también deben hacerlo

La conferencia central corrió a cargo de Josep Borrell, quien puso el foco en la vulnerabilidad geopolítica europea, las dependencias estratégicas, la seguridad económica y tecnológica y la necesidad de interpretar la seguridad desde una perspectiva mucho más amplia que la estrictamente militar.

Su intervención terminó con una frase especialmente directa: «No les recomiendo que sean optimistas, les pido que sean activistas».

En Grupo SNB esa llamada a pasar del análisis a la acción conecta con una idea que forma parte de la propia compañía: de la idea a la acción.

Porque los riesgos empresariales ya no aparecen de forma aislada. Un conflicto internacional puede provocar problemas de suministro; una dependencia tecnológica puede convertirse en una vulnerabilidad operativa; y un ataque a un sistema crítico puede terminar afectando a la continuidad de un negocio.

Ante esa realidad, disponer de más información no es suficiente.

Hay que saber interpretarla, convertirla en decisiones y actuar a tiempo.

Más tecnología para dedicar más tiempo al cliente

Ese cambio también afecta directamente a la mediación.

Los mediadores trabajan hoy con más información, más regulación, más sistemas y clientes que esperan respuestas cada vez más rápidas y personalizadas. Sin embargo, una parte relevante de su jornada sigue dedicada a tareas administrativas, procesos poco integrados o búsquedas de información que restan tiempo al asesoramiento.

Ahí es donde la tecnología debe aportar valor

«Los nuevos riesgos exigen una mediación cada vez más preparada, pero también mejor equipada. En Grupo SNB creemos que la tecnología debe ayudar al mediador a anticiparse, tomar mejores decisiones y dedicar más tiempo a lo verdaderamente importante: asesorar y acompañar a sus clientes. Nuestro compromiso es convertir esa visión en soluciones concretas», señala Carlos González Astiz, director general de Grupo SNB.

Para la compañía, automatizar procesos, integrar sistemas o aprovechar mejor los datos no constituye un fin en sí mismo. Tiene sentido cuando reduce complejidad, mejora la disponibilidad de la información y permite que el profesional dedique menos tiempo a tareas operativas y más a entender al cliente.

Por eso, una de las ideas que Grupo SNB extrae de esta X edición de Madrid Seguro es especialmente sencilla:

La buena tecnología no debería alejar al mediador de su cliente. Debería permitirle estar más cerca. Este año, Madrid Seguro volvió a demostrar que entender lo que sucede fuera del sector resulta imprescindible para anticipar lo que terminará ocurriendo dentro. Porque comprender el riesgo es solo el principio.

Después hay que pasar de la idea a la acción. Y ahí es donde debe estar el sector.

Vídeos

