Nuevas visitas privadas en Kategora Oceanika, una inversión hotelera ya operativa en la Costa del Sol 

Kategora Oceanika, el proyecto de inversión en apartamentos hoteleros que Kategora comercializa en la Costa del Sol (Málaga), celebrará los próximos 24 y 25 de septiembre unas nuevas jornadas de visitas privadas dirigidas a potenciales inversores, con inscripción ya disponible a través de este enlace. Con más del 60 % de sus 180 apartamentos vendidos, el complejo se encuentra en funcionamiento desde principios de marzo, operado por la marca hotelera Kora Living bajo el nombre de Kora Olea. Durante las visitas, los asistentes podrán recorrer las instalaciones, conocer uno de los apartamentos y resolver sus dudas sobre el modelo de inversión desarrollado por Kategora y la gestión hotelera del activo.

Ubicado concretamente en Los Álamos, Torremolinos, a pocos minutos de la playa de Los Álamos y bien conectado con el centro de Málaga y el aeropuerto internacional, Kategora Oceanika se sitúa en uno de los mercados turísticos más dinámicos del sur de Europa. Este emplazamiento le permite responder a distintos perfiles y necesidades de alojamiento durante todo el año, desde viajeros vacacionales hasta profesionales desplazados o personas que buscan estancias temporales.

Dos días para conocer Kategora Oceanika

Las jornadas de puertas abiertas previstas para los días 24 y 25 de septiembre contarán con tres sesiones organizadas para grupos reducidos, con el objetivo de ofrecer a los asistentes una visión completa del proyecto y una atención personalizada. Durante el encuentro, los participantes realizarán un recorrido por el complejo y el equipo comercial de Kategora explicará el proceso de adquisición, el funcionamiento de las rentas y el papel de Kora Living en la explotación hotelera, además de atender las cuestiones relacionadas con los apartamentos disponibles. Debido a la alta demanda de solicitudes, se requiere inscripción previa.

Comercializado por Kategora como Kategora Oceanika y operado desde marzo por Kora Living bajo el nombre de Kora Olea, en sus cinco primeros meses de funcionamiento ha obtenido unos resultados excelentes. El alojamiento ha registrado una ocupación media del 89,5 %, que durante la temporada de verano se ha elevado hasta el 98,5 %. A estos resultados se suman una puntuación de 9,2 sobre 10 en Booking y una valoración de 4,6 sobre 5 en Google.

«Invertir en un activo que ya está en funcionamiento permite comprobar la calidad del producto y analizar sus primeros indicadores reales de explotación antes de tomar una decisión. Estas jornadas ofrecen al potencial inversor la posibilidad de entender in situ en qué está invirtiendo, cómo funciona nuestro modelo y valorar el proyecto a partir de una realidad que ya puede visitar y conocer», señala Agustín Orcasitas, Chief Commercial Officer de Kategora.

El complejo dispone de más de 1.200 m² de espacios interiores y más de 5.000 m² de zonas exteriores, que incluyen piscina, gimnasio, espacios de coworking, áreas gastronómicas, solárium, jardines y zonas de encuentro diseñadas para fomentar la interacción entre huéspedes. Parte de estos servicios están también abiertos a empresas y usuarios externos, reforzando su vocación como dinamizador social, cultural y económico de la zona.

Inversión en apartamentos hoteleros con gestión integral delegada

Kategora Oceanika ofrece apartamentos de uno y dos dormitorios, con superficies de 30 y 48 m², terraza y cocina completamente equipada. Las unidades disponibles parten de 238.000 euros, con una rentabilidad neta estimada del 7 % anual y opción de uso flexible.

«El inversor adquiere uno de los apartamentos y delega en Kategora la gestión vinculada a su inversión, mientras Kora Living se ocupa de la operativa hotelera. El modelo combina una renta fija abonada trimestralmente con una renta variable anual vinculada a los resultados de la explotación», añade Orcasitas.

Operado bajo licencia hotelera y orientado a estancias de corta y media duración, Kategora Oceanika combina la autonomía que puede proporcionar un apartamento con servicios propios de un hotel. Su propuesta responde así a diferentes formas de viajar, trabajar y alojarse, al tiempo que permite al inversor acceder a un activo con gestión profesionalizada y vocación de largo plazo.

La evolución de otros complejos consolidados de Kategora permite observar el recorrido de este modelo. Kora Green City — en Vitoria-Gasteiz y reconocido como el mayor alojamiento Passivhaus de Europa—cerró 2025 con una rentabilidad neta superior al 9 % y una ocupación del 95 %. A ello se suma Kora Nivaria Beach, su complejo ‘Beach’ en Tenerife, que el pasado año también superó el 10 % de rentabilidad neta, con una ocupación del 93 %.

Las jornadas incluirán visitas guiadas por parte del equipo comercial de Kategora, quienes estarán disponibles para resolver todas las preguntas de los asistentes y compartir los detalles del proyecto. Los interesados en participar en las visitas privadas del 24 y 25 de septiembre podrán reservar su plaza en el siguiente enlace y descubrir de primera mano cómo el Flex Living se consolida como uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro del mercado inmobiliario europeo.

Kategora Real Estate, compañía vasca fundada en 2006, es una promotora inmobiliaria y gestora con 20 años de experiencia nacional e internacional en el sector living. Bajo un modelo de coinversión, desarrollan complejos inmobiliarios sostenibles, innovadores, perdurables y con un diseño atractivo orientados al alojamiento flexible y experiencial en destinos vacacionales y entornos urbanos. A través de su marca hotelera Kora Living, Kategora opera los complejos bajo tres líneas de producto: Beach, Urban y Flex. En la actualidad, cuentan con una cartera de inmuebles en 3 países que supera los 1.300M€; 7 complejos en explotación y 23 en diseño y construcción, que les permitirá contar con más de 3.000 unidades alojativas en explotación en 2027.

Vídeos

