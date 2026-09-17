Bayer presentará en Gartner 2026 cómo reconstruyó su planificación global con OMP

OMP, proveedor líder de soluciones de planificación de la cadena de suministro, invita a los asistentes al Gartner Supply Chain Planning Summit 2026 en Londres a su sesión conjunta con Bayer, multinacional del sector farmacéutico.

Representantes de la división farmacéutica y del departamento global de TI mostrarán qué supuso reconstruir la planificación global en torno a decisiones más rápidas y de mayor calidad, cómo Unison Planning™ permite hacerlo a escala y qué papel desempeña la IA en este proceso.

Reconstruir la planificación a la escala de Bayer

Bayer abordó su transición a Unison Planning™ como algo más que una sustitución de sistemas, reconstruyendo procesos, datos maestros y formas de trabajo en toda su red global de fabricación y filiales.

Durante su sesión en Gartner, Mirja Meyer, Principal Product Manager y Program Lead IT de Bayer, y Karsten Hahm, Program Lead OMP Implementation de Bayer Pharmaceuticals, abordarán:

Qué supuso realmente la adopción

Qué cambió en la velocidad y calidad de las decisiones

Dónde encaja la IA en la hoja de ruta futura

Inscribirse en la sesión

Por qué los responsables de planificación deberían asistir

La planificación impulsada por IA está presente en todas las agendas. La sesión de Bayer aborda la parte que normalmente queda sin explicar: qué necesita tener preparado una organización de planificación antes de que una implementación de IA pueda superar la prueba de una cadena de suministro real.

Conocer a OMP y descubrir lo que significa tomar decisiones al ritmo del cambio

Durante el Gartner Supply Chain Planning Summit (5 y 6 de octubre, Londres), OMP estará presente en el stand 203, donde mostrará cómo Unison Planning™ y UnisonIQ ayudan a las organizaciones a avanzar hacia una orquestación continua de la cadena de suministro.

Los asistentes podrán comprobar cómo la planificación integrada, reforzada por los últimos avances en IA, impulsa una evaluación más rápida de escenarios, una mayor colaboración y resultados empresariales medibles.

Unirse a OMP en Gartner permitirá conocer de primera mano el recorrido de Bayer y obtener una visión más clara de cómo avanzar hacia decisiones de la cadena de suministro más rápidas y con mayor confianza.

La sesión, en resumen

Título : Inside Bayer’s Global Planning Rebuild and AI Roadmap – Faster Decisions at Scale

: Inside Bayer’s Global Planning Rebuild and AI Roadmap – Faster Decisions at Scale Ponentes : Mirja Meyer, Principal Product Manager, Program Lead IT, Bayer Karsten Hahm, Program Lead OMP Implementation, Bayer Pharmaceuticals

: Cuándo : martes, 6 de octubre, de 11:15 a 11:45 GMT+1 / de 12:15 a 12:45 CEST

: martes, 6 de octubre, de 11:15 a 11:45 GMT+1 / de 12:15 a 12:45 CEST Dónde: InterContinental London – The O2, Londres, Reino Unido

Para consultar dónde reunirse con OMP próximamente en su calendario de eventos: https://omp.com/news-events/events

Acerca de OMP

OMP ayuda a las empresas que afrontan complejos retos de planificación a destacar, crecer y prosperar mediante la mejor solución digitalizada de planificación de la cadena de suministro del mercado.

Cientos de clientes de una amplia variedad de sectores —entre ellos bienes de consumo, ciencias de la vida, productos químicos, metales, papel, embalaje, plásticos, neumáticos y productos de construcción— se benefician del uso de la exclusiva solución Unison Planning™ de OMP.