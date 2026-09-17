Freedom Holding Corp. es nombrada Socio General del Salesforce FIDE World Championship Match 2026

Freedom Holding Corp. (NASDAQ) será Socio General del Salesforce FIDE World Championship Match 2026, dando continuidad a una colaboración de larga duración con la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) que abarca la competición de élite, la educación y el desarrollo del ajedrez.

La participación de Freedom en el Campeonato Mundial de 2026 se produce tras varios años de colaboración con FIDE. La compañía fue Socio General del Campeonato Mundial de 2023 celebrado en Astaná y patrocinador principal de los Campeonatos Mundiales FIDE de Ajedrez Rápido y Blitz de 2024 en Nueva York, uno de los principales eventos internacionales de FIDE. También ha apoyado competiciones e iniciativas internacionales centradas en ampliar el acceso al ajedrez, desarrollar jóvenes talentos y fortalecer el ecosistema ajedrecístico en su conjunto.

A principios de este año, Freedom y FIDE ampliaron aún más su colaboración mediante una asociación que abarca torneos internacionales y regionales, programas educativos, apoyo a jugadores y entrenadores, iniciativas de formación y desarrollo del talento.

«El Campeonato Mundial representa el nivel más alto de nuestro deporte, pero la fortaleza del ajedrez se construye mucho más allá de un único evento», afirmó Timur Turlov, fundador y director ejecutivo de Freedom Holding Corp. y presidente de la Federación de Ajedrez de Kazajistán.

«Depende de federaciones sólidas, oportunidades para los jóvenes jugadores, buenos entrenadores, educación, tecnología y asociaciones construidas a largo plazo. Esa ha sido la base de nuestra colaboración con FIDE desde el principio. Estamos orgullosos de continuar este trabajo y de apoyar un Campeonato Mundial que llevará lo mejor del ajedrez a una audiencia global», añadió.

El encuentro de 2026 reunirá a dos de los jugadores destacados de una nueva generación. El actual campeón del mundo, Gukesh D, de India, defenderá su título ante el aspirante Javokhir Sindarov, de Uzbekistán, en un máximo de 14 partidas clásicas entre el 22 de noviembre y el 12 de diciembre.

Ambos jugadores tendrán 20 años cuando comience el encuentro, lo que convierte a Gukesh-Sindarov en el enfrentamiento por el Campeonato Mundial más joven de la historia del evento. Gukesh realizará su primera defensa del título que conquistó en Singapur en 2024, mientras que Sindarov obtuvo su plaza en el encuentro tras ganar el Torneo de Candidatos FIDE 2026.

El programa oficial comenzará el 22 de noviembre con una Ceremonia de Apertura en el Palais des Nations de Ginebra. El encuentro se disputará en la Fondation Martin Bodmer de Cologny, una de las instituciones culturales más distintivas de Ginebra y sede de una colección de manuscritos, libros raros y documentos de reconocimiento internacional que reflejan siglos de pensamiento humano.

«El Campeonato Mundial es la cima del ajedrez», afirmó Emil Sutovsky, director ejecutivo de FIDE. «Es el evento que determina quién se sitúa en lo más alto. Estamos orgullosos de contar con el apoyo de Freedom, una compañía que apuesta por soluciones inteligentes y adopta una perspectiva a largo plazo, pensando varias jugadas por delante, al igual que los mejores jugadores de ajedrez del mundo», concluyó.

Salesforce es el Patrocinador Principal y Socio Tecnológico de los Campeonatos Mundiales FIDE de Ajedrez en virtud de un acuerdo plurianual. Freedom Holding Corp., como Socio General del encuentro de 2026, apoyará a FIDE en la organización y promoción de uno de los eventos más importantes del calendario internacional de ajedrez.

Para Freedom, esta asociación forma parte de un compromiso más amplio con el ajedrez como plataforma para la educación, el desarrollo intelectual y el intercambio internacional. Además de apoyar la competición al más alto nivel, el grupo ha invertido en ajedrez escolar, programas de formación e iniciativas diseñadas para crear oportunidades para jugadores, entrenadores y jóvenes en Kazajistán y a nivel internacional.

Sobre FIDE

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), fundada en París en 1924 y con sede en Lausana, Suiza, es el organismo internacional que regula el ajedrez. FIDE supervisa las competiciones internacionales de ajedrez y el ciclo del Campeonato Mundial, y reúne a 204 federaciones nacionales de ajedrez de todo el mundo.

Sobre Freedom Holding Corp.

Freedom Holding Corp. presta servicios financieros en 24 países, entre ellos Kazajistán, Estados Unidos, varios países de la Unión Europea, Uzbekistán y Armenia. La principal oficina ejecutiva de la compañía se encuentra en Nueva York.

En Kazajistán, Freedom está desarrollando activamente su ecosistema financiero y digital, que incluye Freedom Bank, Freedom Broker, las compañías de seguros Freedom Life y Freedom Insurance, así como un segmento de estilo de vida que incluye Arbuz.kz, Freedom Ticketon y Aviata.

Las acciones de Freedom Holding Corp. cotizan en el mercado tecnológico estadounidense NASDAQ, en la Bolsa de Kazajistán (KASE) y en la Astana International Exchange (AIX), bajo el símbolo bursátil FRHC. Freedom Holding Corp. está regulada por la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) y sus acciones ordinarias forman parte del índice Russell 3000®.