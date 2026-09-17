HM Hospitales y Grupo Médico Joya firman un acuerdo de colaboración estratégica

HM Hospitales y el Grupo Médico Joya han suscrito un acuerdo marco de colaboración estratégica para establecer un nuevo espacio de cooperación sanitaria entre España y México. La firma, que tuvo lugar el 10 de septiembre de 2026 en la Embajada de México en España, contó con la presencia de representantes directivos de ambas organizaciones, entre ellos el Dr. Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, y el Dr. Armando Joya Munguía, CEO del Grupo Médico Joya.

Esta alianza busca conectar a dos instituciones con amplia trayectoria en la atención al paciente internacional. Mientras HM Hospitales aporta su red asistencial integrada, orientada a la investigación y la docencia, el Grupo Médico Joya contribuye con una experiencia acumulada de 25 años en el sector hospitalario mexicano, especialmente en destinos turísticos. La cooperación se articulará en torno a cuatro ámbitos estratégicos: formación y desarrollo del talento, intercambio de mejores prácticas, inteligencia de mercado y continuidad asistencial.

En cuanto al desarrollo del talento clínico, ambas entidades impulsarán programas de rotaciones médicas, fellowships e intercambio de personal sanitario y de enfermería. El objetivo es que los profesionales puedan conocer de primera mano los modelos asistenciales de cada país, integrando la experiencia del Grupo Médico Joya en la atención a pacientes de diversas nacionalidades con los centros de especialización de HM Hospitales.

El cuarto eje del acuerdo, centrado en la continuidad asistencial, pretende facilitar la coordinación cuando un paciente requiera atención médica durante su estancia o residencia en el otro país. Según el Dr. Juan Abarca Cidón, «este acuerdo supone un nuevo paso en nuestra estrategia de colaboración internacional y, sobre todo, nos permite hacerlo junto a una organización con la que compartimos una misma manera de entender la medicina: situar al paciente en el centro, apostar por la excelencia clínica y comprender que el conocimiento debe compartirse para seguir mejorando».

Por su parte, el Dr. Armando Joya Munguía destacó la relevancia de este vínculo: «La alianza con el Grupo HM Hospitales representa una oportunidad para conectar la experiencia que Hospitales Joya ha desarrollado durante más de dos décadas en México con uno de los grupos hospitalarios de referencia en España». El directivo añadió: «Queremos construir un puente estable de conocimiento y asistencia entre México y España que tenga un impacto real tanto en nuestros profesionales como, fundamentalmente, en nuestros pacientes».

El Grupo Médico Joya, fundado en el año 2000, cuenta en la actualidad con 13 unidades hospitalarias. Entre sus capacidades, destaca la gestión de Joya Medical Services, un servicio que ofrece coordinación 24/7 y cobertura en más de 15.000 habitaciones de cadenas hoteleras premium. Para garantizar la ejecución de esta alianza, que tendrá una vigencia inicial de tres años renovables, se constituirá un Comité de Coordinación Binacional que se reunirá trimestralmente para realizar el seguimiento de los proyectos específicos y evaluar nuevas oportunidades de cooperación.