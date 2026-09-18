Estabilidad ante mercados volátiles: Endesa amplía los horizontes de precio estable a 3 y 5 años

El objetivo, ofrecer mayor control para que los clientes puedan planificar su gasto energético en un contexto de volatilidad e incertidumbre, con más información y asesoramiento para elegir la opción que mejor se adapta a cada perfil.

La incertidumbre geopolítica, la situación de las reservas europeas de gas y las expectativas de una demanda todavía elevada mantienen la presión sobre los precios para los próximos meses. En este contexto, disponer de un horizonte estable para el precio de la energía adquiere especial relevancia para quienes buscan planificar sus gastos a medio y largo plazo.

En un contexto marcado por la volatilidad de los mercados energéticos y la incertidumbre económica y geopolítica, Endesa, una compañía con más de 80 años de trayectoria, refuerza su compromiso con la tranquilidad y la planificación de hogares y pequeños negocios, ampliando su propuesta de valor en el mercado libre con un nuevo producto que ofrece un compromiso de precio estable de la energía la tarifa Luz 24h a 3 años y la tarifa Luz 24h a 5 años.

El escenario energético ha vuelto a tensionarse durante el verano. La escalada geopolítica y la incertidumbre sobre el tránsito de gas natural licuado por el estrecho de Ormuz han impulsado al alza el precio del gas en Europa. En agosto, el TTF, principal referencia europea, aumentó un 15,8%, hasta alcanzar una media de 61,46 euros/MWh, su nivel mensual más elevado desde enero de 2023.

Esta evolución se ha trasladado también al mercado eléctrico español. El precio del mercado mayorista promedió 118,25 euros/MWh en agosto, un 12,9% más que en julio y un 72,8% por encima del mismo mes del año anterior. Además, los mercados de futuros mantienen un escenario de precios tensionados para los últimos meses de 2026, reflejo de la incertidumbre que continúa condicionando la evolución de los mercados energéticos.

Esta nueva opción ofrece a los clientes un mayor control a largo plazo sobre su gasto energético, al permitirles elegir el horizonte temporal que mejor se ajusta a sus necesidades y preferencias. De este modo, refuerza la previsibilidad en un momento en el que la energía vuelve a ocupar un lugar central en la planificación económica de familias y pymes. Hasta ahora, la compañía ofrecía tarifas únicamente con un compromiso de precio estable durante un año.

Estabilidad para planificar: lo que significa (y lo que no significa)

Contar con un precio estable implica que el precio del kWh se mantiene durante el periodo acordado, lo que ayuda a ganar previsibilidad frente a los vaivenes del mercado. Esto no equivale a una tarifa plana: el importe final de la factura seguirá dependiendo del consumo y podrá verse afectado por otras variables previamente informadas, como los servicios de ajuste, los impuestos o los componentes regulado. En todo caso, el cliente sabe que el precio de la energía se mantiene con unas variables claramente informadas, favoreciendo la planificación.

En la práctica, esta estabilidad resulta especialmente relevante cuando el mercado se ve influido por factores como la oferta y la demanda, la disponibilidad renovable o el precio del gas, que puede incidir en el precio de la electricidad en determinadas horas.

Más opciones y más asesoramiento para distintos perfiles: del corto al largo plazo

La ampliación del horizonte de estabilidad a 3 y 5 años (ya se comercializaban antes tarifas anuales) responde a una realidad de consumo muy diversa: hay clientes que prefieren revisar su situación con mayor frecuencia y otros que priorizan la certidumbre a medio plazo para planificar mejor su presupuesto familiar o los costes de su negocio.

La inclusión de estas tarifas en el catálogo de Endesa potencia la capacidad de asesoramiento a sus clientes. Además de orientar al cliente sobre qué oferta puede ajustarse mejor a su perfil, su nivel de consumo y sus hábitos, Endesa puede también recomendar en función del horizonte de planificación del cliente y el plazo en el que desea asegurar el precio.

El nuevo producto se enmarca en la apuesta de Endesa por reforzar la estabilidad como eje de su propuesta de valor en el mercado libre, en línea con su enfoque de ofrecer al cliente más tranquilidad, previsibilidad y acompañamiento a la hora de tomar decisiones sobre su energía

Sobre Endesa

Endesa es la compañía eléctrica líder en España y la segunda de Portugal. Además, es el segundo operador gasista del mercado español. Desarrolla un negocio integrado de generación, distribución y comercialización eléctrica, y ofrece servicios de valor añadido orientados a la electrificación de los usos energéticos de hogares, empresas y administraciones públicas. Endesa está comprometida con los ODS de Naciones Unidas y la responsabilidad social corporativa. En este último ámbito actúa también desde la Fundación Endesa. Nuestro equipo humano suma alrededor de 9.000 empleados. Endesa forma parte de Enel.