iryo y ATA establecen un acuerdo de descuentos para viajes de trabajadores autónomos

La operadora ferroviaria iryo y la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) han suscrito un acuerdo de colaboración destinado a facilitar la movilidad profesional de los trabajadores por cuenta propia. Mediante esta iniciativa, los asociados de la organización podrán acceder a condiciones especiales y descuentos en la compra de billetes para desplazarse a través de la red de alta velocidad que opera la compañía en España.

La medida está dirigida a los más de 3,4 millones de autónomos representados por ATA, según los datos facilitados por la entidad. Este acuerdo permite aplicar las tarifas reducidas a todos los destinos cubiertos actualmente por la operadora ferroviaria, abarcando una amplia red que incluye conexiones clave entre ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Alicante, Córdoba, Cuenca, Albacete, Tarragona, Ciudad Real y Puertollano. La aplicación de estos beneficios se extiende a todas las tarifas disponibles comercializadas por iryo.

El objetivo central de esta alianza es la reducción de los costes operativos vinculados a los desplazamientos profesionales. A diferencia de las grandes corporaciones, que suelen contar con acuerdos de transporte estructurados para sus plantillas, los autónomos afrontan con frecuencia gastos de movilidad individualizados que impactan en su presupuesto de actividad. Con este nuevo convenio, ATA busca mitigar dicho impacto económico, facilitando una alternativa competitiva en los corredores donde la alta velocidad se ha consolidado como una opción eficiente frente al transporte aéreo en trayectos de corta y media distancia.

Desde la perspectiva de la operadora, la firma de este convenio se enmarca en una estrategia corporativa orientada a fortalecer su presencia en el segmento de viajeros profesionales y de negocios. El sector ferroviario español ha mostrado un interés creciente en el desarrollo de servicios específicos para el mercado corporativo, adaptando su oferta a las necesidades de un perfil de usuario que requiere flexibilidad y puntualidad en sus traslados entre los principales centros de actividad económica del país.

El acuerdo refuerza el papel de las organizaciones de representación en la búsqueda de soluciones que mejoren las condiciones de trabajo de los autónomos en España. La integración de estas facilidades de viaje pretende facilitar la conectividad entre los principales corredores del país, permitiendo a los profesionales optimizar sus tiempos y recursos financieros durante el ejercicio de sus funciones. La iniciativa se presenta como un paso adicional para equiparar las condiciones de movilidad de los trabajadores independientes con las opciones de las que disponen otros colectivos en el ámbito empresarial.