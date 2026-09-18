Salerm Cosmetics es reconocida en los Prix d’Excellence Capillaire Marie Claire 2026

Salerm Cosmetics ha sido reconocida en los Prix d’Excellence Capillaire Marie Claire 2026 celebrados en Madrid con el nuevo S21 Thermal Protector. La marca recibe por segundo año consecutivo este galardón tras haber sido premiada en 2025 por el Sellador Cuticular de Bioplastia.

La industria del cuidado capilar se reunió en Madrid para la entrega de estos premios, que reconocen cada año las propuestas destacadas por su innovación, eficacia y capacidad para responder a las necesidades del cabello. La jornada comenzó en el Congreso de los Diputados, desde donde los asistentes se trasladaron al Hotel Palace Madrid para la ceremonia y el almuerzo oficial.

La apertura del acto corrió a cargo de Magdalena Fraj, directora ejecutiva de Marie Claire, quien destacó el compromiso de la publicación con el reconocimiento a la investigación y el desarrollo tecnológico en el sector. En esta edición, los premios han distinguido a un total de 15 productos de diferentes marcas, seleccionados por la redacción entre los que se encuentran nombres como K18, Alma Secret, Unicskin, Kerasilk, Les Secrets de Loly, Ellips, Marta Masi, John Frieda, NEQI, L’Oréal Professionnel, Salerm Cosmetics, I.C.O.N., Onisa Cotó, Wella Professionals y Rowenta.

El producto galardonado de la marca, el Salerm 21 Thermal Protector, es un spray en seco sin aclarado diseñado para nutrir, preparar y proteger el cabello antes del uso de secadores, planchas y otras herramientas térmicas. Su fórmula incorpora vitaminas E y B5 encapsuladas y está concebida para proteger la fibra frente a la deshidratación y favorecer el brillo con los 21 beneficios de la gama Salerm 21.

Este reconocimiento coincide con un año significativo para la familia Salerm 21, que cumple 30 años de trayectoria. La marca ha lanzado recientemente la campaña «Tu tesoro mejor guardado», protagonizada por la actriz María Castro, con el objetivo de poner en valor la importancia del cuidado y la protección del cabello como sello de identidad.

Ana Ribes, vicepresidenta de Salerm Cosmetics, señaló: «Recibir por segundo año consecutivo este reconocimiento de Marie Claire nos hace especialmente felices porque confirma que la innovación que desarrollamos desde Salerm Cosmetics responde a necesidades reales y consigue trasladar resultados profesionales al cuidado del cabello. Y que en esta ocasión sea el S21 Thermal Protector, de nuestra familia Salerm 21 que justo celebra 30 años, es aún más significativo para nosotros».

Este hito consolida la trayectoria de la empresa, que ya fue premiada en la edición anterior por su Sellador Cuticular de Bioplastia, reafirmando su capacidad para desarrollar soluciones profesionales que combinan innovación y cuidado de la fibra capilar.

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