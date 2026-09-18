Samsung impulsa una Inteligencia Artificial con impacto social en el Samsung Innovation Campus Summit 2026

Samsung Electronics Iberia celebró ayer en Madrid una nueva edición de Samsung Innovation Campus Summit: ‘AI for a Better World’, un encuentro que reunió a representantes institucionales, expertos y profesionales para analizar cómo convertir el potencial de la inteligencia artificial en aplicaciones útiles, responsables y con impacto real en las personas y la sociedad.

La jornada abordó cuestiones como la ética y la gobernanza de la IA, así como su aplicación en educación, salud, accesibilidad y emprendimiento.

«La inteligencia artificial está entrando en una etapa en la que ya no basta con hablar de todo lo que puede hacer. El reto es convertir ese potencial en soluciones útiles para las personas y hacerlo de forma responsable y confiable. Desde Samsung queremos contribuir a esa transformación a través de la tecnología, pero también de la formación, el talento y la colaboración», señaló Elena Fernández Angulo, directora de Marketing Corporativo y Comunicación de Samsung Electronics Iberia.

El encuentro contó con representantes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la Comunidad de Madrid, OdiseIA, Fundación ONCE y el ámbito universitario y empresarial. Las sesiones analizaron cómo la IA puede contribuir a personalizar el aprendizaje, apoyar procesos sanitarios, mejorar la gestión de datos y recursos y favorecer la autonomía de las personas con discapacidad. También se abordó la necesidad de combinar innovación tecnológica con criterio humano, transparencia y confianza, especialmente en ámbitos donde las decisiones afectan directamente a las personas, así como los cambios que la IA está introduciendo en el acceso a la información.

LiveR y ParaTalent Hub, premiados por aplicar la IA a retos reales

El Summit acogió la II edición de los Premios Nacionales de Inteligencia Artificial, que reconocen proyectos desarrollados por alumnos de Samsung Innovation Campus.

En la categoría general, LiveR, desarrollado por Joaquín Berenguer y Sergio Tordera, de la Universitat Politècnica de València, en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, explora el uso de IA para apoyar el emparejamiento entre donantes y receptores en trasplantes hepáticos. La herramienta analiza distintas variables como apoyo a la decisión clínica, sin sustituir los criterios ni el juicio de los profesionales sanitarios.

En la categoría vinculada al Comité Paralímpico Español, ParaTalent Hub, desarrollado por Ignacio Jiménez, Miguel Martín Rodrigo y Juan Sebastián Flores Olivos, de la Universidad Politécnica de Madrid, utiliza IA para explorar herramientas de apoyo a la clasificación funcional y la detección de talento en el deporte paralímpico.

Formación para una nueva etapa tecnológica

A través de Samsung Innovation Campus, Samsung ofrece formación gratuita en inteligencia artificial, IoT, Big Data y programación, en colaboración con universidades y entidades educativas y sociales. El programa acumula más de 90 cursos y más de 1.900 alumnos formados, orientados a mejorar las competencias digitales y la empleabilidad de los jóvenes y a facilitar que transformen los conocimientos adquiridos en soluciones para necesidades reales.

La jornada concluyó con la intervención de Miguel López-Valverde Argüeso, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid.