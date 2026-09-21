Abisysa lanza el Pallet Shuttle SLIM para automatización intralogística

Abisysa, compañía española especializada en el diseño, fabricación e integración de sistemas de almacenaje, robótica e intralogística avanzada, ha presentado el Pallet Shuttle SLIM. Este equipo ha sido desarrollado para operar con palets fuera de norma, incluyendo unidades de plástico o madera deformadas, con el objetivo de optimizar la continuidad operativa en entornos industriales automatizados.

En el sector logístico, los paros técnicos derivados de palets deformados suponen un desafío para la eficiencia. Frente a los sistemas convencionales, el Pallet Shuttle SLIM admite una deformación central del palet de hasta 38 mm. Este dato supera el límite de 25 mm establecido por la norma UNE EN 15629, permitiendo la manipulación de palets de plástico fuera de norma o unidades de madera deterioradas por el uso intensivo.

El chasis del dispositivo presenta un perfil bajo que opera en carriles de 127 mm de altura, lo que permite aprovechar el volumen vertical disponible en las instalaciones y reducir los costes de la estructura de estanterías. Además, el equipo incorpora soluciones técnicas para la protección operativa, como imanes de fijación encapsulados al ras en el chasis para un acople firme a las horquillas de las carretillas elevadoras, sensores LiDAR en ambos frontales para la detección activa de obstáculos en tiempo real y un sistema de tracción con ocho ruedas de poliuretano de 100×40 mm.

Esta configuración de rodadura distribuye cargas de hasta 1.500 kg, minimizando el desgaste de los carriles y facilitando una traslación estable. Para entornos de alto rendimiento, el sistema garantiza un funcionamiento continuo las 24 horas, con una autonomía de hasta 8 horas por ciclo y un sistema de cambio rápido de batería que se ejecuta en segundos.

A nivel de conectividad, el shuttle destaca por su interacción con el ecosistema logístico de la empresa, incluyendo integración nativa con carretillas autónomas (AGVs) y Sistemas de Gestión de Almacenes (SGA). El equipo incluye un router WiFi que permite el diagnóstico técnico y la resolución de incidencias en remoto, así como funciones de programación inteligente para la automatización de la manipulación de palets.

«Con el Pallet Shuttle SLIM aportamos al mercado una solución robótica que no solo resuelve los problemas reales de los palets deformados, sino que se integra a la perfección con sistemas AGV y software de gestión inteligente para ofrecer una automatización completa y segura», destacan desde la dirección técnica de Abisysa.

El Pallet Shuttle SLIM se encuentra disponible en modelos SLIM-E, para palet europeo, y SLIM-EA+, compatible con palet americano y europeo, pudiendo integrar opcionalmente lectores de códigos QR para la trazabilidad automática de ubicaciones.

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