CYPE evoluciona hacia un modelo más global e innovador para acompañar la transformación del sector de la construcción

CYPE ha reforzado su posicionamiento estratégico bajo la denominación social CYPE Technologies, consolidando así una propuesta global y afianzando su liderazgo en el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas para el sector AEC (arquitectura, ingeniería y construcción). La nueva estructura responde a la creciente complejidad de los proyectos que están transformando las ciudades, impulsados por la necesidad de aumentar la productividad, cumplir un marco normativo cada vez más exigente, mejorar la eficiencia energética y acelerar la descarbonización.

Nacida en Alicante, CYPE lleva más de cuatro décadas desarrollando herramientas para digitalizar, automatizar y conectar las distintas fases del ciclo de vida de los proyectos, contribuyendo a la construcción de edificios e infraestructuras más eficientes, sostenibles y seguros. Un recorrido que le ha permitido democratizar el acceso a sistemas de diseño y cálculo de alta precisión, avalados por más de 2 millones de usuarios en más de 100 países.

En palabras de Benjamín González, director general de CYPE: «La construcción afronta el doble reto de responder a la demanda de nuevas obras y acelerar la rehabilitación y modernización del parque inmobiliario desde una posición todavía rezagada en materia de digitalización. Más del 80% de los edificios construidos en los últimos 40 años en nuestro país han sido diseñados con alguna de las soluciones de CYPE, y esto nos da una visión privilegiada de las necesidades del sector. Queremos aprovechar ese conocimiento para acompañar a los profesionales desde el diseño y el cálculo hasta el análisis y la gestión de sus proyectos, actuando como un aliado tecnológico que les permita ganar precisión, optimizar procesos y tomar mejores decisiones a lo largo de todo el proceso».

La innovación como motor de la construcción del futuro

La compañía trabaja en la aplicación de tecnologías como la inteligencia artificial segura, la metodología BIM y la automatización para simplificar procesos complejos y adaptarse a las regulaciones vigentes. Un ejemplo de esta apuesta es su participación en el proyecto europeo CHEK-DBP (Digital Building Permit), centrado en la digitalización de los procesos vinculados a las normas urbanísticas. En este marco, la compañía ha desarrollado CYPE pass, una herramienta que integra la normativa urbanística municipal y permite a los técnicos autovalidar digitalmente sus proyectos, reduciendo en más de un 85% el tiempo de tramitación y concesión de licencias.

En paralelo, CYPE ha obtenido el pasado mes de julio la certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), un reconocimiento que refuerza sus estándares de seguridad de la información y la robustez de sus servicios digitales. La compañía confirma así su compromiso con la ciberseguridad y la fiabilidad de sus soluciones para profesionales, empresas y organismos públicos.

Un ecosistema de conocimiento y colaboración

Con más de 200 profesionales, cerca de la mitad dedicados al desarrollo y la innovación, CYPE combina conocimiento especializado y experiencia para anticiparse a la evolución del sector y mejorar sus soluciones. Un conocimiento que sigue ampliando con la incorporación continua de nuevo talento y la colaboración con profesionales, universidades, colegios profesionales y organizaciones de todo el mundo.

El alcance de esta capacidad tecnológica se refleja en su aplicación tanto en proyectos nacionales como internacionales, con casos de éxito en países como Singapur y Malasia. El primero, financiado por el gobierno de Singapur a través de la Association of Consulting Engineers Singapore (ACES), ha permitido integrar diseño generativo para automatizar procesos de diseño y cálculo de instalaciones, mientras que el segundo, desarrollado en colaboración con el Malaysia Construction Industry Development Board (CIDB), busca extender el uso del BIM entre empresas y universidades para contribuir a mejorar la competitividad del sector en el país.

Gracias a esa red de colaboración global, CYPE comparte conocimiento, incorpora diferentes perspectivas y mantiene un contacto directo con la realidad de la industria. Una conexión que también tiende puentes entre el ámbito académico y profesional, acercando la formación a las nuevas demandas del sector y sentando las bases del talento que impulsará su futuro.

Sobre CYPE

CYPE es una compañía tecnológica española, nacida en Alicante en 1983, especializada en el desarrollo de soluciones para el diseño, cálculo, análisis y gestión de proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC). Durante más de cuatro décadas ha acompañado la transformación digital del sector, desarrollando herramientas que digitalizan, automatizan y conectan las distintas fases de los proyectos, hasta convertirse en una compañía de alcance internacional con presencia en más de 100 países y una comunidad de más de 2 millones de usuarios.

Con un equipo de más de 200 profesionales, cerca de la mitad dedicados al desarrollo y la innovación, CYPE aporta conocimiento, tecnología y capacidad de análisis para ayudar a profesionales, empresas y administraciones a diseñar y construir de forma más precisa, eficiente, segura y sostenible, integrando disciplinas que van desde el diseño y el cálculo estructural hasta la medición, el presupuesto, el análisis energético y el cumplimiento normativo. Un propósito que la compañía refuerza a través de la colaboración con universidades, colegios profesionales y organizaciones de todo el mundo, democratizando así el acceso a tecnologías avanzadas de alta precisión.