El FQ-42 Vengeance llega a su nueva base en Creech Air Force Base

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) felicita a la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) por el ritmo de avance de su programa Collaborative Combat Aircraft (CCA), que incorpora el FQ-42 Vengeance, diseñado y fabricado por GA-ASI. El último hito tuvo lugar el 18 de septiembre, cuando un nuevo FQ-42 Vengeance fue entregado a Creech Air Force Base, en Nevada, para continuar las operaciones con las unidades de pruebas y evaluación.

«El ritmo de avance del programa CCA ha sido increíble», afirmó Mike Atwood, vicepresidente de Advanced Programs de GA-ASI.

«Cada semana, la Fuerza Aérea sigue avanzando con nuevos logros, cada vez más impresionantes, utilizando Vengeance. Es increíble pensar en todo lo que este programa ha avanzado en tan poco tiempo», añadió.

El FQ-42 que llegó a Creech continuará con las operaciones habituales de pruebas y evaluación junto a la Fuerza Aérea, orientadas a experimentar con la nueva aeronave. Los esfuerzos anteriores con Vengeance y otros aviones de GA-ASI, incluidos el XQ-67A Off-Board Sensing Station y el MQ-20 Avenger®, han permitido que los tres aviones de combate vuelen en distintos escenarios que amplían los límites de la aviación de combate.

Los aviones de GA-ASI han volado de forma semiautónoma y autónoma con diferentes pilotos de IA y bajo el control colaborativo de pilotos humanos de cazas F-22 Raptor y F-35 Lightning II.

El FQ-42 Vengeance, un caza no tripulado de quinta generación con una bahía interna de armas y otras características diseñadas para reducir su detectabilidad y aumentar su supervivencia, ha realizado vuelos en formación junto a F-35 y F-15E Strike Eagle como preparación para operaciones de control colaborativo con aeronaves tripuladas.

Estos experimentos reproducirán demostraciones realizadas anteriormente por GA-ASI utilizando el MQ-20 como sustituto de un CCA para avanzar en las operaciones CCA en paralelo al principal programa de desarrollo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

GA-ASI fue seleccionada por la USAF en abril de 2024 para construir aeronaves de pruebas de vuelo representativas de la producción para el programa CCA. El FQ-42 Vengeance realizó su primer vuelo en agosto de 2025 y fue seleccionado en junio de 2026 para un contrato inicial de producción. GA-ASI ha completado una nueva instalación de pintura de baja detectabilidad para respaldar la producción del CCA y actualmente está preparada para entregar seis aeronaves al mes con el fin de cumplir los objetivos de la USAF, con espacio de fabricación adicional disponible para responder a pedidos adicionales.

La producción del FQ-42 Vengeance está en marcha con inversión de la propia compañía mientras maduran los planes de financiación gubernamental. GA-ASI continúa así con su larga tradición de asumir riesgos con fondos propios para respaldar la planificación de adquisiciones de Estados Unidos y evitar retrasos en las entregas.

GA-ASI prevé construir varios cazas para su propia flota de aeronaves de la compañía, con el objetivo de invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías que reduzcan los riesgos y aumenten las capacidades para sus clientes de todo el mundo.

XQ-67A y FQ-42 representan dos ejemplos entregados a clientes de la serie Gambit de aviones de combate de próxima generación de GA-ASI. El diseño modular de la serie Gambit permite integrar rápidamente nuevos sistemas, armas y software de autonomía, lo que permite a los clientes adaptar rápidamente la plataforma a nuevas misiones sin necesidad de realizar importantes rediseños.

GA-ASI lleva casi dos décadas desarrollando y haciendo volar aviones no tripulados, comenzando con el MQ-20 Avenger®, financiado por la propia compañía, en 2008. Avenger ha sido utilizado ampliamente por GA-ASI como aeronave de pruebas para el desarrollo de CCA.

El avión XQ-67A Off-Board Sensing Station de la compañía, desarrollado en colaboración con el Air Force Research Laboratory, constituye un modelo avanzado de plataformas autónomas colaborativas con capacidades avanzadas de detección aérea y sirvió como prototipo en vuelo para el programa FQ-42 Vengeance.

Acerca de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS). Con más de 9 millones de horas de vuelo acumuladas, la línea de UAS Predator® lleva más de 30 años operativa e incluye MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger®, MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®, XQ-67A y FQ-42A.

La compañía se dedica a proporcionar soluciones de gran autonomía y para múltiples misiones que ofrecen conocimiento persistente de la situación y capacidad de ataque rápida.

Para obtener más información: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas comerciales de General Atomics Aeronautical Systems, Inc., registradas en Estados Unidos y/o en otros países.