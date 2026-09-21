La inteligencia artificial se integra en el 90% de los proyectos de datos de Bismart en 2026

La consultora tecnológica Bismart ha consolidado la inteligencia artificial como un componente esencial de su actividad, estando presente actualmente en 9 de cada 10 nuevos proyectos desarrollados por la compañía en 2026. Esta tendencia refleja una transformación en las estrategias de datos de las grandes organizaciones, donde el enfoque se ha desplazado desde la búsqueda de modelos de inteligencia artificial más avanzados hacia la necesidad de garantizar datos fiables, trazables y seguros.

El aumento en la implementación de asistentes, copilotos y agentes de inteligencia artificial ha modificado las exigencias técnicas. A diferencia de las arquitecturas analíticas tradicionales, estos sistemas requieren acceso a información estructurada y contextualizada para interactuar en procesos empresariales, lo que otorga una importancia crítica a la calidad del dato, los metadatos y la gestión de permisos.

Aser Murias, CTO & Partner de Bismart, señala: «El principal obstáculo para escalar la inteligencia artificial en las grandes empresas ya no es el modelo de IA, sino la calidad y gobierno de sus datos. Si un agente va a consultar información o intervenir en un proceso empresarial, necesita trabajar sobre datos con contexto, permisos y trazabilidad. La preparación para la IA empieza mucho antes de desplegar el modelo».

La complejidad operativa es un factor determinante, dado que el 80% de las iniciativas de plataforma de datos en las que ha participado Bismart durante los últimos tres años ha requerido la integración de tres o más tecnologías o plataformas diferentes. Esta diversidad obliga a las empresas a establecer criterios claros de gobernanza sobre el origen y el significado de los datos.

Para responder a este desafío, la compañía presentará en FabCon Europe 2026 su solución Bismart Fabric Accelerator Suite. Este conjunto de herramientas modulares permite a las organizaciones optimizar la implantación de Microsoft Fabric y su integración con sistemas existentes como Azure, Power BI, Databricks, Snowflake, SAP o Salesforce. Según los datos de la firma, el uso de estos aceleradores permite reducir los tiempos de determinadas fases de implantación hasta un 70% en comparación con desarrollos realizados desde cero.

«Acelerar un proyecto no significa aplicar una solución estándar. La ventaja de partir de capacidades que ya hemos desarrollado y probado es que podemos dedicar más tiempo a aquello que realmente diferencia a cada organización: su arquitectura, sus procesos y sus objetivos de negocio», añade Murias.

Bismart es empresa sponsor de FabCon Europe 2026, que tendrá lugar del 28 de septiembre al 1 de octubre en el CCIB de Barcelona, con un espacio en el stand 58. El evento reunirá a más de 4.000 profesionales del ecosistema de datos de Microsoft. Jaume Santacana, CEO & Partner de Bismart, destaca: «Estamos entrando en una etapa en la que la conversación sobre inteligencia artificial va mucho más allá de elegir un modelo. Las empresas necesitan decidir qué datos pueden utilizar sus agentes, con qué contexto, bajo qué permisos y cómo integrar estas capacidades en una arquitectura que ya existe».

Tras la conferencia, la consultora organizará dos sesiones informativas denominadas FabCon Recap by Bismart. Estas jornadas se celebrarán el 13 de octubre en Barcelona y el 26 de octubre en Madrid, ambas en las oficinas de Microsoft, para exponer los aprendizajes y novedades obtenidos en el encuentro internacional.

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