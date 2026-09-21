El pequeño comercio se blinda ante el aumento de robos en España

Los pequeños negocios en España siguen enfrentándose a un contexto exigente en materia de seguridad, especialmente si se tiene en cuenta que constituyen uno de los principales motores de la economía. Según datos del Ministerio del Interior, en el primer trimestre de 2025 se registraron 26.279 robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, lo que pone de manifiesto la presión constante a la que están expuestos estos comercios, muchos de ellos de carácter familiar.

Este escenario responde a múltiples factores, entre ellos la actuación cada vez más especializada de determinados grupos delictivos o la facilidad para dar salida a productos sustraídos, lo que incrementa el atractivo de este tipo de delitos en entornos comerciales. Barcelona, Sevilla, Madrid y Valencia, especialmente en sus áreas periféricas, son algunas de las ciudades donde este fenómeno tiene una mayor incidencia.

Esta mayor preocupación por la seguridad también se está trasladando a la contratación de soluciones especializadas. En este sentido, Sector Alarm ha registrado un crecimiento exponencial en el número de clientes profesionales durante lo que va de año. Para estos negocios, la seguridad trasciende cada vez más la prevención frente al robo y pasa a formar parte de la propia protección de la actividad: reducir el impacto de una incidencia, proteger a empleados y clientes y favorecer que el establecimiento pueda mantener su operativa ante situaciones imprevistas.

La noche se mantiene como el principal momento de riesgo para estos negocios. El menor tránsito de personas, la escasez de testigos y las limitaciones en iluminación en determinadas zonas hacen que los establecimientos permanezcan más expuestos durante largas franjas horarias. Según estimaciones del sector, los robos se concentran principalmente entre la 01:00 y las 06:00, con especial incidencia en la noche del domingo al lunes, afectando especialmente a bares y restaurantes, tiendas minoristas y comercios con productos de fácil reventa.

Para Marta Benthem, directora de Portfolio de Sector Alarm, «esta presión sobre la seguridad sigue siendo especialmente relevante en pequeños negocios y entornos con menor cobertura de protección, como zonas rurales o polígonos industriales. Cada vez más comercios entienden la seguridad como una decisión estratégica para proteger su actividad y anticiparse a los riesgos. No se trata únicamente de prevenir un robo, sino de minimizar el impacto que cualquier incidencia puede tener sobre el negocio y contribuir a garantizar su continuidad operativa. Observamos una creciente demanda de sistemas de alarma que permitan no solo prevenir robos, sino también garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidencia».

En esta línea, Sector Alarm, Líder en Servicio*, destaca el importante papel preventivo que desempeña su Central Receptora de Alarmas, cuya actuación permite detectar incidencias de forma temprana, frustrar intentos de robo y facilitar la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en numerosos casos. «La capacidad de actuación inmediata es hoy uno de los factores más valorados por los pequeños negocios. Poder verificar una incidencia y activar los protocolos de respuesta necesarios en apenas 15 segundos* permite minimizar riesgos y ofrecer una mayor tranquilidad tanto a propietarios como a empleados», señala Benthem.

Esta capacidad de respuesta no solo resulta clave ante robos o intrusiones fuera del horario comercial, sino también en situaciones de tensión o violencia dentro de los propios establecimientos. Recientemente, un pequeño negocio conectado a la central receptora de alarmas de Sector Alarm activó su unidad de voz portátil, un dispositivo que permite contactar de forma rápida y discreta con la central ante una situación de emergencia. Tras recibir el aviso, el equipo de la Central Receptora de Alarmas gestionó la señal y, ante la situación que se estaba produciendo, activó el protocolo dando aviso inmediato a las autoridades. El individuo había comenzado a lanzar mobiliario y a enfrentarse a otros clientes. Finalmente, la actuación coordinada permitió resolver la incidencia sin que se produjeran daños personales ni materiales, poniendo de relieve el papel que desempeñan este tipo de soluciones también en la protección de empleados y clientes ante situaciones imprevistas.

El impacto económico y territorial del hurto en el comercio

El último Barómetro del Hurto en la Distribución Comercial, elaborado por AECOC, sitúa en 2.817 millones de euros las pérdidas anuales del comercio en España por hurtos y fraude, lo que equivale aproximadamente al 1,1% de la facturación del sector.

Además, el fenómeno presenta una evolución cualitativa relevante: el 51% de los hurtos son cometidos por reincidentes y el 35% está vinculado a bandas organizadas. A ello se suma una mayor tensión en el día a día de los negocios, ya que el 74% de los comerciantes percibe un aumento de la agresividad o la intimidación.

En cuanto a la distribución territorial, según datos del Ministerio del Interior, Cataluña concentra el 18,4% de los robos, seguida de Andalucía (16,3%), Madrid (15,6%) y la Comunidad Valenciana (10,7%), regiones que, por su mayor densidad de población y actividad comercial, acumulan más del 60% de los casos.

En un nivel intermedio se sitúan Canarias (4,6%), País Vasco (4,5%), Galicia (4,3%), Baleares (3,2%), Murcia (3,1%) y Castilla-La Mancha (3%), con especial incidencia en zonas urbanas y turísticas.

Por el contrario, Castilla y León (2,9%), Aragón (2,6%), Extremadura (1,8%) y La Rioja (0,7%) presentan las tasas más bajas, consolidándose como las comunidades con menor incidencia de este tipo de delitos.

Ante el impacto económico que los hurtos y otras incidencias pueden tener especialmente en los pequeños negocios, contar con un sistema de seguridad adecuado se convierte en una inversión orientada no solo a proteger el establecimiento y sus activos, sino también a favorecer la continuidad de la actividad y aportar mayor tranquilidad a propietarios y empleados. En este contexto, soluciones conectadas a una Central Receptora de Alarmas permiten detectar y gestionar posibles incidencias con rapidez y activar los protocolos de actuación necesarios cuando la situación lo requiere.

Notas:

* ‎Certamen Líderes en Servicio, categoría Sistemas de Seguridad, ediciones 2025 y 2026