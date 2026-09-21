TÜV Rheinland, más de 30 años de experiencia en la inspección técnica de vehículos en España

El parque automovilístico español está cambiando. La llegada progresiva de vehículos eléctricos y de nuevas tecnologías convive con una realidad especialmente relevante para la seguridad vial: la elevada antigüedad de muchos de los vehículos que continúan circulando por nuestras carreteras.

En este escenario, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) desempeña una función fundamental. Las inspecciones periódicas permiten comprobar que los vehículos mantienen a lo largo de su vida útil las condiciones técnicas establecidas por la normativa, contribuyendo tanto a la seguridad vial como al control de las emisiones.

Esta labor adquiere especial importancia en España, donde la antigüedad media del parque automovilístico supera los 14 años. El mantenimiento adecuado del vehículo y el cumplimiento de las inspecciones periódicas se convierten así en elementos esenciales para detectar posibles deficiencias y garantizar que los vehículos continúan circulando en las condiciones técnicas exigidas.

Más de tres décadas realizando inspecciones ITV en España

TÜV Rheinland cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de la ITV en España. Durante este tiempo, la compañía ha desarrollado una red formada por cerca de 40 estaciones de inspección técnica distribuidas en seis comunidades autónomas.

Actualmente, TÜV Rheinland presta servicios de ITV en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra e Illes Balears, con presencia en la isla de Menorca.

Esta red permite atender a más de tres millones de clientes y cuenta con un equipo formado por más de 800 profesionales especializados en la inspección técnica de vehículos.

La actividad desarrollada en las estaciones refleja la dimensión de esta presencia. Solo durante 2025, TÜV Rheinland España realizó 1,3 millones de inspecciones técnicas de vehículos, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Experiencia internacional aplicada a la inspección técnica

La actividad de TÜV Rheinland en España forma parte de un grupo internacional fundado en 1872, presente actualmente en más de 50 países y formado por alrededor de 22.000 profesionales.

Esta trayectoria aporta el conocimiento y la experiencia de una organización especializada históricamente en inspección y servicios técnicos. En España, esta experiencia se aplica a una actividad especialmente vinculada a la seguridad vial: comprobar de manera rigurosa e independiente que los vehículos cumplen los requisitos técnicos establecidos durante su vida útil.

¿Por qué los conductores eligen las estaciones ITV de TÜV Rheinland?

Las opiniones que los propios usuarios dejan después de pasar la ITV en las estaciones de TÜV Rheinland, recogidas a través de Google y con más de 50.000 valoraciones acumuladas, permiten identificar algunos aspectos especialmente valorados de la experiencia en las estaciones ITV de TÜV Rheinland:

Rapidez y agilidad durante la inspección. Muchos clientes destacan positivamente que el proceso se desarrolla de manera ágil y que, especialmente cuando acuden con cita previa, pueden realizar la inspección sin esperas prolongadas.

Profesionalidad del equipo. El conocimiento técnico y la profesionalidad de los inspectores aparecen de forma recurrente entre las valoraciones positivas de los usuarios.

Trato amable y cercano. La atención recibida es otro de los elementos destacados. Los clientes valoran especialmente un trato respetuoso y amable tanto durante la recepción como durante la propia inspección.

Explicaciones claras durante el proceso. Saber qué se está revisando o recibir una explicación sobre una incidencia ayuda a que la inspección resulte más sencilla. Algunas reseñas destacan precisamente la atención de los técnicos a la hora de explicar los diferentes pasos de la ITV o resolver dudas.

Con una amplia red de estaciones y más de tres décadas de experiencia en España, TÜV Rheinland continúa desarrollando su actividad de inspección técnica con el objetivo de contribuir al correcto mantenimiento del parque automovilístico y a una movilidad más segura.