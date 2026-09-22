Atos recibe la certificación SAP Sovereign Cloud Partner y refuerza su estrategia de soberanía digital

Atos, líder global en transformación digital impulsada por Inteligencia Artificial, ha recibido la certificación SAP Sovereign Cloud Partner, un reconocimiento que refuerza su apuesta estratégica por la soberanía digital.

Esta distinción respalda el compromiso de Atos de ayudar a las organizaciones a modernizar sus entornos SAP críticos, manteniendo el control sobre los datos sensibles, las operaciones y el cumplimiento de los requisitos regulatorios. Asimismo, refleja la creciente importancia de contar con infraestructuras digitales confiables y soberanas a medida que SAP avanza en su visión de la Empresa Autónoma (Autonomous Enterprise).

Atos ayuda a sus clientes a abordar esta transformación mediante el diseño, despliegue y operación de entornos cloud soberanos que cumplen con los más altos estándares de seguridad, resiliencia y cumplimiento normativo. Actualmente, este reconocimiento se aplica a Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido, mientras continúa el proceso de validación para ampliar su alcance a otras ubicaciones.

La soberanía digital constituye una prioridad estratégica para Atos. El Grupo ayuda a sus clientes a mantener el control y la responsabilidad sobre sus activos digitales, infraestructuras y operaciones, al tiempo que gestiona los requisitos regulatorios y jurisdiccionales. En el ámbito de los servicios SAP que Atos presta a sus clientes, este enfoque se traduce en modelos de transformación soberana que permiten adoptar soluciones cloud e inteligencia artificial sin comprometer la gobernanza ni el control operativo.

Atos combina su sólida experiencia en SAP y su profundo conocimiento de las necesidades de sus clientes con una amplia presencia de centros de datos y una dilatada experiencia en servicios de hosting. A ello se suma su especialización en ciberseguridad y en sectores altamente regulados, como la Administración Pública y los servicios financieros, lo que posiciona a Atos como un socio de confianza para organizaciones con cargas de trabajo SAP críticas para su negocio.

«La soberanía digital es un requisito esencial para las organizaciones que operan sistemas críticos en sectores regulados», ha señalado Florin Rotar, Chief Technology Officer del Grupo Atos. «Este reconocimiento refuerza la estrategia de Atos para ofrecer transformación digital soberana a gran escala. Ayudamos a nuestros clientes a modernizar sus entornos SAP garantizando al mismo tiempo el control sobre los datos, las operaciones y el cumplimiento normativo, respaldados por nuestras capacidades de asesoramiento, consultoría, servicios profesionales y de aplicaciones, nuestra infraestructura europea y nuestras capacidades end-to-end».

«La soberanía digital se construye a través de ecosistemas de confianza. Al trabajar con Atos como socio validado, ampliamos el alcance de SAP Sovereign Cloud y ayudamos a las organizaciones a modernizar procesos de negocio críticos mediante cloud e inteligencia artificial, manteniendo al mismo tiempo el control, la gobernanza y la resiliencia operativa. Juntos, ayudamos a nuestros clientes a innovar con confianza en un entorno digital cada vez más complejo», ha comentado Martin Merz, President Sovereign Cloud de SAP.

Atos es desde hace años socio Platinum de confianza de SAP y recientemente recibió el Golden Certificate de SAP, que reconoce sus 20 años consecutivos de certificación como Operations Partner de SAP, en calidad de SAP® Global Operations Partner certificado.

Este reconocimiento pone de manifiesto la sólida y duradera colaboración entre Atos y SAP en la prestación de servicios gestionados a clientes, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares de calidad, alcance y disponibilidad global. Atos es, además, el segundo socio de SAP con certificación global de operaciones en recibir este prestigioso Golden Certificate, que reconoce este importante hito.