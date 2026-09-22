Comienzan en Wuhan la 10.ª Semana de Innovación y el 1.er Festival de Vida de Usuarios de Dongfeng Motor

Bajo el lema ‘Viento del Este, creando una vida inteligente’, el evento exhibió los logros innovadores de un fabricante de automóviles chino en movilidad inteligente y ecológica, así como su expansión global.

En la ceremonia de inauguración, Dongfeng Motor dio a conocer el Plan ‘Cielo Limpio, Cero Carbono’, el Plan de Protección Integral para Vehículos de Inteligencia Encarnada y el Plan ‘Viaje al Horizonte’. Entre ellos, el Plan ‘Cielo Limpio, Cero Carbono’ aprovecha la estructura ‘1331’ para desarrollar un ecosistema integrado de vehículo y energía, con el objetivo de reducir de forma coordinada más de un millón de toneladas de emisiones de carbono al año y transformar los automóviles en activos energéticos móviles. Por su parte, el Plan de Protección Integral para Vehículos de Inteligencia Encarnada adopta un sistema tecnológico ‘1+6+4’ para establecer un nuevo paradigma de seguridad vehicular omnidominio en la era de la inteligencia encarnada. Finalmente, el Plan ‘Viaje al Horizonte’ fija una estrategia comercial global ‘125’, que contempla una inversión de 50 000 millones de yuanes (RMB) y el lanzamiento de más de 50 modelos, con la meta de alcanzar 1,5 millones de vehículos vendidos en el extranjero para el año 2030.

A lo largo de diez ediciones celebradas en una década, la Semana de Innovación Científica y Tecnológica de Dongfeng Motor ha fortalecido aún más el vínculo entre la tecnología y los usuarios. En el 1.er Festival de Estilo de Vida de los Usuarios de Dongfeng Motor, más de 240 representantes de propietarios de sus distintas marcas se reunieron en Wuhan. Asimismo, Dongfeng lanzó la marca de servicio «Dongfeng Youxin» para su amplia base de clientes, estableciendo un sistema de atención integral durante todo el ciclo de vida del usuario.

Ese mismo día se inauguró la 72.ª Exposición Internacional de Vehículos Comerciales y Repuestos en Hannover, Alemania. Tres vehículos impulsados por hidrógeno de Dongfeng y una celda de combustible de 400 kilovatios, que realiza su debut mundial, se exhiben en el stand C20 del pabellón H12.