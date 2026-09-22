EnBW despliega cargadores rápidos XCharge C7 de 480 kW en toda su red nacional de recarga en Alemania

XCHG Limited («XCharge» o la «Compañía») (Nasdaq: XCH), proveedor global de soluciones de recarga de alta potencia para vehículos eléctricos, anuncia hoy que EnBW, operador de la mayor red de recarga rápida de Alemania, ha integrado el nuevo cargador de alta potencia XCharge C7 en su red nacional de recarga rápida.

Los cargadores C7 ya están en funcionamiento en la estación de recarga insignia de EnBW, situada en su sede central de Karlsruhe (Alemania), así como en el centro de recarga rápida de EnBW en Nettetal, cerca de la frontera con Países Bajos. Con una potencia de recarga de hasta 480 kW, el C7 está diseñado para dar servicio a la próxima generación de vehículos eléctricos con capacidades de recarga cada vez mayores.

Este despliegue es el resultado de la colaboración a largo plazo anunciada por EnBW y XCharge en febrero de 2026. El acuerdo se basó en una exitosa prueba de campo en la que las estaciones de recarga de XCharge demostraron su fiabilidad, rendimiento y seguridad a lo largo de decenas de miles de sesiones de recarga.

«Con el nuevo C7, proporcionamos al mercado europeo una solución que cumple de manera fiable con los exigentes requisitos técnicos de los operadores de redes de recarga y de sus clientes. Nos complace que nuestra tecnología se vaya a implantar de forma continuada en toda la red de recarga rápida de EnBW, contribuyendo así al avance de la movilidad eléctrica en Alemania», afirma Albina Iljasov, Co-CEO de XCharge.

«La movilidad eléctrica seguirá evolucionando rápidamente en los próximos años. Por eso no sólo estamos ampliando nuestra red de recarga rápida en términos de escala, también invertimos en nueva tecnología que cumpla tanto con nuestros elevados estándares como con las expectativas de nuestros clientes. Con los nuevos sistemas de 480 kW de XCharge, los usuarios de la red de EnBW se benefician de tiempos de recarga cortos, tecnología avanzada y una gran fiabilidad», continúa Jacobs, CCO y Acting CTO de Movilidad Eléctrica en EnBW.

EnBW ya cuenta con más de 9.000 puntos de recarga rápida en toda Alemania, y sigue ampliando su red en función de la demanda en tres segmentos clave: viajes de larga distancia, zonas urbanas y establecimientos comerciales. Los requisitos de la infraestructura de recarga varían en función de la ubicación.

«La nueva tecnología de recarga de 480 kW se implantará principalmente en lugares donde los clientes suelen pasar poco tiempo y desean aumentar al máximo la autonomía durante su parada; por ejemplo, en las estaciones de recarga rápida de EnBW situadas a lo largo de las principales autopistas alemanas», añade Jacobs.

Dependiendo del vehículo, la nueva tecnología de recarga de 480 kW puede proporcionar hasta 640 km de autonomía en tan solo 20 minutos. Los conductores de vehículos eléctricos también se benefician de una mayor capacidad gracias a la asignación dinámica de potencia cuando dos vehículos se recargan simultáneamente en la misma estación. Dependiendo de las capacidades de cada vehículo, esto puede reducir significativamente los tiempos de recarga y maximizar su rendimiento.

Para finales de 2026, EnBW tiene previsto ampliar en más de dos dígitos el despliegue de estaciones de recarga rápida con la tecnología C7 de 480 kW de XCharge por toda Alemania, dando un paso más en la continua expansión de una de las redes de recarga rápida más grandes de Europa.