San Juan de Dios España elige las soluciones de Hornetsecurity para proteger los datos de los pacientes

San Juan de Dios España, con casi 500 años de trayectoria, atiende a más de dos millones y medio de personas al año, a través de 80 centros en España. Cada centro hospitalario gestiona un gran volumen de información confidencial de profesionales, voluntarios y pacientes. Muchas de sus comunicaciones oficiales se realizan a través de correo electrónico, por lo que necesitaban una solución avanzada que les protegiera ante posibles ataques. Por otro lado, también buscaban agilizar la creación de copias de seguridad, con la posibilidad de la gestión compartida entre diferentes hospitales.

Además, las soluciones debían cumplir con los requisitos del ENS (Esquema Nacional de Seguridad) de aplicación para todo el Sector Público, por lo que escogieron a Hornetsecurity como proveedor y a Plexus Technology como partner para implementar una única herramienta que integrase ambas funcionalidades, sin tener que recurrir a soluciones de varios proveedores.

Se decidió apostar por Advanced Threat Protection de Hornetsecurity para la protección integral del email, una solución impulsada por IA que permite detectar incluso las amenazas más sofisticadas. El panel de control ayuda al equipo de seguridad informática a acceder fácilmente a todos los intentos de ataque, como phishing o ransomware, ver las alertas en tiempo real y obtener informes detallados. Gracias a esta solución, San Juan de Dios España evita más de 20.000 amenazas de seguridad al día.

Por otro lado, la solución de 365 Total Backup de Hornetsecurity permitió que Hospitales San Juan de Dios pudiera modernizar su sistema de copias de seguridad, para realizar recuperaciones locales o parciales de los datos, así como una gestión compartida en los diferentes centros.

«La principal ventaja que nos ofrece Hornetsecurity es unificar en una plataforma la protección del correo electrónico y las copias de seguridad de Microsoft 365, lo que nos ha supuesto un ahorro de costes y de tiempos de gestión; con una implementación muy rápida y sencilla», comenta Vicenç López Juliá, director de sistemas de información del Hospital Sant Joan de Déu Palma.

«Estamos muy orgullosos de ofrecer una protección total a SJD España no sólo para blindar la información confidencial de la organización, sino también para posicionarles como un ejemplo de ciberresiliencia en el ámbito sociosanitario», señala Carlos Vieira, Country Manager de Hornetsecurity en Iberia, Italia y Latinoamérica.