TerraMaster lanza la serie 725 de NAS en rack con Xeon para empresas impulsadas por IA

La serie 725 incorpora procesadores empresariales Intel Xeon de la serie D y 16 GB de memoria ECC en toda la gama. Los modelos estándar cuentan con procesadores Xeon de 4 núcleos, mientras que los modelos Plus incorporan procesadores Xeon de 8 núcleos. Combinada con redes de alta velocidad, compatibilidad con SSD NVMe y capacidades de expansión PCIe, la serie 725 proporciona una plataforma de almacenamiento unificado de alto rendimiento para cargas de trabajo empresariales exigentes.

Una plataforma para múltiples cargas de trabajo empresariales

La serie 725 está diseñada para ir más allá del almacenamiento y las copias de seguridad de archivos tradicionales, y admite múltiples cargas de trabajo en una sola plataforma, entre ellas:

Almacenamiento y colaboración de archivos empresariales

Copias de seguridad de datos y recuperación ante desastres

Producción multimedia 4K/8K y colaboración en contenidos

Almacenamiento de conjuntos de datos para entrenamiento de IA y acceso a datos de alta velocidad

Almacenamiento y archivado de videovigilancia

Virtualización y aplicaciones empresariales

Al consolidar diferentes cargas de trabajo en una plataforma de almacenamiento unificado, las empresas pueden reducir la necesidad de múltiples sistemas de almacenamiento independientes, simplificar la infraestructura de TI y disminuir la complejidad general de adquisición y gestión.

Rendimiento Xeon y redes de alta velocidad para cargas de trabajo exigentes

Por ejemplo, el U12-725 incorpora un procesador Intel Xeon D-2712T de 4 núcleos y 16 GB de memoria ECC, junto con cuatro puertos 10GbE SFP+ y dos puertos de red 5GbE. También admite SSD NVMe PCIe 4.0 y expansión PCIe, proporcionando acceso a datos de alta velocidad para usuarios concurrentes y cargas de trabajo con uso intensivo de datos.

En las condiciones de prueba de laboratorio de TerraMaster, el U12-725 alcanza velocidades de lectura secuencial de hasta 6.250 MB/s, velocidades de escritura secuencial de hasta 3.480 MB/s y hasta 945.063 IOPS en rendimiento de lectura aleatoria 4K. El rendimiento real puede variar en función de la configuración de hardware, el modo RAID, el entorno de red y la carga de trabajo específica.

TerraMaster Serie 725 — Potenciada por Xeon. Preparada para la IA. Almacenamiento empresarial.

La serie 725 se lanzará oficialmente el 22 de septiembre de 2026.

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Acerca de TerraMaster

TerraMaster es una marca profesional especializada en soluciones de almacenamiento innovadoras para usuarios domésticos, empresariales y corporativos. Centrada en el rendimiento, la fiabilidad y la experiencia de usuario, ofrecemos productos NAS y DAS de última generación para satisfacer una amplia variedad de necesidades de almacenamiento.