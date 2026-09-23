Arkhé Cosmetics lanza el segundo episodio de ARKHÉ VOICES sobre el valor del bienestar consciente

Arkhé Cosmetics ha presentado el segundo episodio de su iniciativa ARKHÉ VOICES, un espacio de divulgación que conecta talento y propósito a través de conversaciones con profesionales de diversos ámbitos. En esta ocasión, la marca de peluquería profesional ha contado con la participación de la instructora de Pilates y movimiento consciente, Adriana Sintes, para reflexionar sobre el bienestar consciente y la construcción de hábitos sostenibles.

La iniciativa, que se inauguró con la diseñadora Sonia Carrasco con un primer episodio titulado ‘El valor del proceso’, busca fomentar conversaciones reales e inspiradoras más allá de sus productos. En este nuevo encuentro, Adriana Sintes enfatiza que el bienestar debe entenderse como un proceso adaptado a las necesidades individuales y no como una meta universal.

Sintes explica: «Para mí, bienestar consciente sería primero conocerte a ti, qué es sostenible en tu día a día, qué es lo que es factible para ti y, a partir de ahí, construir todas aquellas rutinas […] que realmente a ti te hagan bien».

El contenido del episodio aborda la relación integral entre el bienestar físico y el emocional. Según la instructora, cuya trayectoria profesional en el movimiento comenzó hace más de 20 años —al haber iniciado la práctica deportiva a los seis años de edad—, trabajar únicamente el plano físico resulta insuficiente para un cuidado completo. La visión presentada destaca que el bienestar real implica desarrollar una conexión consciente con el cuerpo, integrando fuerza, movilidad y equilibrio.

Un punto central de la conversación es la crítica a la tendencia de buscar resultados inmediatos mediante la saturación de actividades. Sintes, quien colabora habitualmente en retiros y eventos, sostiene: «Para mí no se trata de hacer más, sino de hacer las cosas que te sientan bien y de una forma eficiente y sostenible en el tiempo».

La colaboración entre Arkhé Cosmetics y Adriana Sintes subraya valores compartidos como el respeto por los procesos, la sostenibilidad y la importancia de ofrecer experiencias con un significado y un bienestar real. La marca reafirma su intención de continuar ampliando esta serie de contenidos con nuevos referentes que aporten valor e inspiren a su comunidad.

El episodio completo ‘El valor del bienestar consciente’, se encuentra disponible en los canales oficiales de la Arkhé Cosmetics: ARKHÉ VOICES – «El valor del bienestar consciente»

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