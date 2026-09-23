Blvck Sigma cierra su grupo privado de inversión y concentra sus recursos en centros de datos

Blvck Sigma ha anunciado una reestructuración de sus servicios que supone el cierre de su grupo privado de inversión y la reorientación de sus recursos técnicos, humanos y materiales hacia el desarrollo de herramientas para centros de datos.

La decisión responde a la necesidad de adaptar la estructura de la empresa a un entorno que ha experimentado transformaciones relevantes durante los últimos años, tanto en el plano operativo como en el organizativo.

El anuncio lo ha comunicado José Antonio Mejías, CEO de Blvck Sigma, en un vídeo en el que detalla también el procedimiento y los plazos para liquidar las cuentas abiertas y devolver los importes registrados en cada una.

Cinco años de actividad y un cambio de modelo

Blvck Sigma ha desarrollado durante aproximadamente cinco años un modelo de servicio dirigido a un grupo privado de inversión.

Durante ese periodo, la compañía fue ajustando su actividad a las condiciones del entorno y a las necesidades que planteaba su propio crecimiento.

Uno de los momentos de mayor expansión se produjo entre 2023 y comienzos de 2025, cuando se consolidó una comunidad estable alrededor del programa. Posteriormente, la empresa comenzó a aplicar modificaciones en su modelo operativo, en un contexto que, según explica Mejías, también provocó una ralentización del crecimiento de esa comunidad.

Un reposicionamiento hacia nuevos mercados

Durante los últimos años, la compañía desplazó progresivamente su actividad hacia otros mercados, especialmente en América, un proceso que requirió modificaciones operativas, estructurales y organizativas.

Según la explicación ofrecida en el vídeo, el traslado de parte de la operativa internacional influyó también en los plazos necesarios para gestionar determinados procesos administrativos y de liquidación.

Cierre ordenado del programa privado

Ante este escenario, Blvck Sigma ha decidido poner fin a su programa privado de inversión.

La decisión pretende evitar prolongar indefinidamente una operativa que la dirección considera cada vez más compleja, y permite concentrar recursos en áreas con una perspectiva de desarrollo a largo plazo.

Mejías reconoce que durante la última ronda de pagos se produjeron retrasos en la tramitación de determinados importes y solicitudes de retirada. Atribuye esas dificultades, entre otros factores, al proceso de reorganización de la operativa y a la necesidad de completar determinados trámites antes de disponer de los fondos correspondientes.

El menor ritmo de actividad habitual del periodo estival también habría contribuido a ralentizar algunas gestiones.

En su intervención, cifra en aproximadamente 30 personas las que se encontraban a la espera de completar procesos de retirada o de liquidación parcial o total de sus cuentas, y afirma que resolver estas situaciones constituye el primer paso de la nueva hoja de ruta.

Primera fase: hasta el 30 de septiembre

El procedimiento establecido para liquidar las cuentas abiertas y devolver los importes correspondientes se desarrollará en dos fases.

En primer lugar, Blvck Sigma atenderá las cuentas de los usuarios que actualmente tienen pendientes solicitudes parciales o completas. La empresa ha fijado el 30 de septiembre de 2026 como fecha máxima para completar la ronda de pagos actualmente pendiente.

Mejías aclara que esa fecha no implica que todos los usuarios reciban el pago ese mismo día: el planteamiento consiste en realizar los abonos de forma progresiva durante el periodo establecido, a medida que se completen los trámites correspondientes.

Segunda fase: liquidación de cuentas desde el 1 de octubre

La segunda fase comenzará el 1 de octubre de 2026.

A partir de esa fecha, la compañía prevé formalizar el cierre completo de las cuentas abiertas, tomando como referencia los saldos que figuren registrados en cada una de ellas.

A continuación se abrirá un periodo de reintegro de los importes que, según la planificación comunicada, se extenderá durante un máximo de 60 días, hasta el 1 de diciembre de 2026.

Por este motivo, los usuarios no recibirán necesariamente los fondos en una misma fecha: algunos podrán recibirlos antes, mientras que otros completarán el proceso dentro del plazo máximo establecido.

El nuevo foco: centros de datos e infraestructura tecnológica

La nueva estrategia contempla que los equipos, herramientas y recursos técnicos desarrollados durante los últimos años se orienten de forma progresiva hacia el desarrollo de centros de datos y soluciones de infraestructura tecnológica.

La dirección considera que este cambio permitirá construir una estructura más sólida y sostenible, reduciendo la dependencia de una operativa condicionada por las transformaciones del entorno y por sucesivos procesos de adaptación internacional.

El objetivo declarado es aprovechar la experiencia, la infraestructura y la capacidad técnica acumuladas para levantar nuevas líneas de negocio con una visión de largo plazo.

Una nueva etapa para la compañía

El cierre del programa privado marca un punto de inflexión para Blvck Sigma después de aproximadamente cinco años de actividad.

La empresa afronta ahora una etapa centrada, en primer lugar, en completar los procesos pendientes con sus usuarios y ejecutar el reintegro previsto y, posteriormente, en desarrollar nuevas líneas de negocio.

Blvck Sigma continuará informando sobre la evolución del proceso a través de sus canales oficiales.