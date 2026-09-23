San Diego Comic-Con Málaga anuncia tres nuevas incorporaciones para su edición de 2026

La organización de San Diego Comic-Con Málaga ha confirmado la incorporación de tres figuras relevantes al plantel de invitados para su edición de 2026. Los actores Jason Mewes, Peter Gadiot y John Rhys-Davies participarán en el evento, cuya programación se centra en la cultura popular y el entretenimiento. Estas nuevas presencias se producen tras el anuncio de que Michael Rooker y Natasha Liu Bordizzo no podrán asistir finalmente a la convención por compromisos profesionales y personales.

Jason Mewes, reconocido por su papel de Jay en la saga de Bob el Silencioso, formará parte del panel dedicado a la película Mallrats, programado para el jueves 1 de octubre. En esta sesión, el intérprete compartirá espacio con Kevin Smith. Por su parte, el actor Peter Gadiot, quien interpreta a Shanks en la adaptación de acción real de One Piece, se unirá al panel de dicha serie el viernes 2 de octubre. Gadiot coincidirá en el Hall M con los intérpretes Iñaki Godoy, Taz Skylar y Lukas Ettlin.

La tercera incorporación confirmada es John Rhys-Davies, recordado por dar vida a Gimli en la trilogía de El Señor de los Anillos. La presencia del actor se extenderá durante los cuatro días que durará la convención, coincidiendo con la conmemoración del 25º aniversario del estreno cinematográfico de la primera entrega de la saga. La organización destaca que este evento permitirá reunir en España por primera vez a los actores Elijah Wood y Sean Astin.

La gestión de actividades vinculadas a los invitados especiales se realizará a través del Portal del Fan. La precompra digital de firmas y fotografías comenzará el jueves 24 de septiembre a las 11:00 horas. En esta primera fase, los asistentes podrán adquirir sesiones de firma de Elijah Wood, Karl Urban, Kevin Smith y Sean Astin. Asimismo, se habilitará la compra de sesiones fotográficas con Karl Urban, Kevin Smith y los repartos de producciones como One Piece, El Señor de los Anillos, Los Serrano y Starship Troopers. Para acceder a estos servicios, es obligatorio disponer de una entrada para la convención y tener un perfil activo en la plataforma.

El proceso de reserva de asientos para los paneles que se llevarán a cabo en el Hall M, Studio M y el Creators’ District se iniciará el viernes 25 de septiembre a las 11:00 horas. El plazo para realizar estas solicitudes será de 48 horas, cerrándose el domingo 27 de septiembre a las 11:00 horas. Una vez finalizado el periodo, los asistentes podrán verificar su asignación de plazas. La organización subraya que, para participar en la precompra de firmas o en la reserva de paneles, el perfil y las entradas deben estar registrados en el Portal del Fan antes del miércoles 23 de septiembre a las 11:00 horas.

Aquellos usuarios que no hayan adquirido firmas o fotografías con antelación, o que no dispongan de asiento reservado, podrán utilizar los carriles generales sin reserva habilitados para ciertas actividades en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA). Los horarios detallados de las intervenciones y sesiones fotográficas de John Rhys-Davies serán comunicados por la organización en próximas fechas.