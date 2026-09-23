SmartVendor lleva el comercio autónomo al Parlamento checo con WeightAI™ de SHEKEL

SmartVendor ha anunciado hoy la implementación de una solución de comercio minorista autónomo basada en inteligencia artificial en el interior de la Cámara de Diputados del Parlamento de la República Checa, desarrollada sobre la plataforma WeightAI™ de SHEKEL Scales Ltd., proveedor de tecnología y soluciones de IA basadas en el peso para la próxima generación del comercio minorista autónomo.

Para las instituciones públicas de toda Europa, el comercio minorista autónomo ha planteado una contradicción en materia de cumplimiento normativo: la tecnología que permite el funcionamiento de tiendas sin personal suele depender de cámaras, y las cámaras implican riesgos relacionados con el RGPD.

El Parlamento checo ha resuelto esta contradicción al elegir una solución basada en WeightAI™. Sin cámaras. Sin datos biométricos. Sin captación de datos personales en el punto de compra. Pleno cumplimiento del RGPD desde el diseño.

La instalación, implementada por SmartVendor sobre la plataforma Innovendi Elite, constituye uno de los primeros despliegues de una solución de comercio minorista autónomo basada en IA en el interior de una importante institución estatal de la República Checa.

Los miembros del Parlamento, el personal, los visitantes y los medios de comunicación presentes en el edificio ya pueden acceder las 24 horas del día a comidas frescas, aperitivos saludables y bebidas funcionales a través de la solución de SmartVendor, sin colas, sin personal y sin fricciones en el punto de compra.

La experiencia ha sido diseñada para ser sencilla. Los compradores acercan una tarjeta de pago, abren el frigorífico, seleccionan sus productos y cierran la puerta. La tecnología WeightAI™, ganadora del premio Vendies 2026 a la Mejor Solución de Comercio Minorista Automatizado, está integrada a nivel de estantería, identifica cada producto mediante su peso, confirma la transacción y cobra automáticamente el importe correcto. Todo el proceso tarda menos de 30 segundos. No se captura ninguna imagen. No se conservan datos.

“Las instituciones públicas de Europa no pueden hacer concesiones en materia de privacidad, y no deberían tener que elegir entre cumplimiento normativo e innovación”, ha declarado Rami Bahar, director de Desarrollo de Negocio (CBDO) de SHEKEL.

“Nuestra colaboración con SmartVendor demuestra lo que es posible cuando una tecnología probada se combina con un socio que comprende el mercado local. WeightAI™ cumple el RGPD desde el diseño, no mediante soluciones alternativas, y está desarrollado para apoyar a socios como SmartVendor allí donde necesiten implementarlo”, agregó.

La selección de productos se ha diseñado con un fuerte enfoque en la salud y el abastecimiento local, e incluye comidas frescas y nutricionalmente equilibradas, productos proteicos, fruta liofilizada, productos cárnicos deshidratados, kombucha y bebidas funcionales, suministrados en su mayoría por fabricantes checos y socios regionales.

Al operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y sin personal en las instalaciones, la solución proporciona a SmartVendor visibilidad en tiempo real de los niveles de inventario, la caducidad de los productos y el comportamiento de compra, lo que permite optimizar continuamente la selección de productos sin necesidad de realizar comprobaciones manuales de existencias.

“Para SmartVendor, este es un proyecto de referencia importante», han declarado desde SmartVendor.

“Demuestra que el comercio minorista autónomo puede funcionar con éxito en entornos que exigen altos estándares de seguridad, fiabilidad operativa y calidad de servicio, y hacerlo de una manera que apoye a los productores checos y fomente una alimentación más saludable. WeightAI™ nos proporcionó la precisión y fiabilidad que necesitábamos para llevar esta implementación a una de las instituciones más destacadas del país”, han añadido.

La implementación en el Parlamento checo se suma a una presencia cada vez mayor de instalaciones basadas en WeightAI™ en toda Europa, tras las colaboraciones con Nayax, HABCO Manufacturing, Scobie McIntosh e Imbera, entre otras.

Acerca de SHEKEL Scales Ltd.

Shekel Scales Ltd. es una empresa tecnológica global especializada en sistemas de pesaje de precisión y soluciones de inteligencia artificial basadas en el peso para el comercio minorista sin personal.

Su plataforma WeightAI™ permite el reconocimiento autónomo de productos, la visibilidad del inventario y la gestión segura de transacciones en entornos de comercio minorista inteligente de todo el mundo.

Acerca de SmartVendor

SmartVendor es un operador de comercio minorista autónomo centrado en facilitar el acceso a alimentos y bebidas frescos mediante soluciones de comercio inteligente sin personal. Mediante el uso de tecnología de refrigeradores inteligentes basada en IA, SmartVendor permite a los consumidores comprar productos frescos de forma rápida, segura y sencilla en ubicaciones de gran afluencia, como gimnasios, centros de trabajo y espacios públicos.

Con una red en rápida expansión en Europa del Este, SmartVendor combina tecnología minorista innovadora con operaciones basadas en datos para ofrecer una experiencia excepcional al cliente, al tiempo que ayuda a los operadores a maximizar los ingresos, optimizar el inventario y crecer de forma eficiente.