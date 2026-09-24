Atos se consolida entre los proveedores TI mejor valorados de España y alcanza el nº1 en Digital Workplace

Atos, líder mundial en transformación digital impulsada por inteligencia artificial (IA), refuerza significativamente su posición entre los principales proveedores de servicios TI en España según el IT Sourcing Study 2026 Spain, elaborado por Whitelane Research y Eraneos. La nueva edición del estudio sitúa a la compañía como ‘Exceptional Performer’ en satisfacción general, con una valoración del 84%, cinco puntos porcentuales más que el año anterior, y la sitúa en la segunda mejor valoración por encima de numerosos grandes proveedores internacionales de servicios tecnológicos.

Los resultados muestran una evolución especialmente positiva de Atos respecto a 2025. La compañía alcanza la primera posición en España en Digital Workplace Services, entra en el Top 3 en Cloud & Infrastructure Services y se sitúa en el Top 10 en Application Services, al tiempo que mantiene su reconocimiento como Strong Performer en Security Services.

Esta evolución consolida la tendencia de mejora de Atos en el mercado español, donde alcanza una satisfacción general del 84%. Este resultado procede del IT Sourcing Study 2026 Spain de Whitelane Research y Eraneos, basado en las valoraciones directas de más de 330 responsables de algunas de las organizaciones con mayor inversión tecnológica de España, que han evaluado más de 1.000 relaciones de sourcing TI y a 34 proveedores de servicios. La metodología del estudio se sustenta exclusivamente en las respuestas de los clientes, sin ponderaciones ni ajustes posteriores.

Nº1 en España en Digital Workplace Services

Uno de los resultados más destacados de esta edición corresponde a Digital Workplace Services (DWP). Atos pasa de la segunda posición obtenida el pasado año a convertirse en el proveedor mejor valorado de España, con un índice de satisfacción del 86%, frente al 81% de media del mercado.

La compañía es clasificada en esta categoría como ‘Exceptional Performer’ y mejora cuatro puntos porcentuales respecto al 82% registrado en 2025.

Este liderazgo refleja la capacidad de Atos para responder a la evolución de los entornos de trabajo digitales, cada vez más distribuidos, inteligentes y apoyados en tecnologías de automatización e inteligencia artificial, combinando experiencia de usuario, productividad, colaboración, seguridad y gestión integral del puesto de trabajo.

Atos entra en el Top 3 en Cloud & Infrastructure Services

La progresión es igualmente significativa en Cloud & Infrastructure Services, donde Atos alcanza una satisfacción del 85%, tres puntos por encima de la media del mercado, situada en el 82%, y se posiciona como Strong Performer.

Atos se sitúa así en el Top 3 de proveedores en España, frente al 80% obtenido en 2025, lo que supone una mejora de cinco puntos porcentuales en un solo año.

La evolución cobra especial relevancia en un escenario en el que la soberanía digital gana peso como requisito clave de las estrategias cloud, que evolucionan hacia modelos híbridos capaces de responder a las crecientes necesidades de datos, inteligencia artificial y cumplimiento regulatorio de las organizaciones.

Fuerte crecimiento en servicios de aplicaciones

Atos también registra una evolución destacada en Application Services, donde alcanza una satisfacción del 83%, frente al 78% obtenido en 2025. La mejora de cinco puntos porcentuales permite a la compañía avanzar de forma significativa en el ranking y situarse en el Top 10, dentro del grupo de proveedores clasificados como Strong Performers.

El resultado refuerza el posicionamiento de Atos en un área crítica para las organizaciones, que afrontan simultáneamente la modernización de aplicaciones legacy, la migración hacia arquitecturas cloud, la automatización y la incorporación de inteligencia artificial a sus procesos y aplicaciones empresariales.

Strong Performer también en Ciberseguridad

En Security Services, Atos mantiene igualmente una posición destacada y es clasificada por Whitelane Research como ‘Strong Performer’, con una satisfacción del 80%, por encima de la media del mercado, situada en el 79%.

La posición alcanzada confirma la confianza de los clientes en las capacidades de Atos para proteger infraestructuras, aplicaciones, datos y entornos digitales en un contexto marcado por la creciente sofisticación de las amenazas y por unas exigencias regulatorias y de resiliencia cada vez mayores.

Cinco puntos más en satisfacción general

La evolución registrada en las distintas áreas de servicio se traslada directamente a la valoración global de la compañía. Atos obtiene una satisfacción general del 84%, cinco puntos más que en 2025, frente a una media del mercado español del 79%. Este resultado sitúa a Atos como ‘Exceptional Performer’ y con la segunda mejor valoración en España.

El avance resulta especialmente significativo porque se produce de manera transversal. De hecho, las conclusiones del propio estudio destacan que Atos ha conseguido mejoras significativas en prácticamente todos los rankings y se ha convertido en un Exceptional Performer en España, destacando específicamente su progresión en aplicaciones, cloud e infraestructura y workplace.

Los resultados consolidan así una trayectoria ascendente de Atos en el mercado español y reflejan la evolución de su propuesta hacia un modelo de servicios cada vez más integrado, que combina cloud, inteligencia artificial, aplicaciones, ciberseguridad, infraestructuras y puesto de trabajo digital.

«Los resultados de este año son especialmente relevantes porque reflejan la valoración directa de nuestros clientes y muestran una mejora consistente en prácticamente todas nuestras áreas de actividad. Ser número uno en Digital Workplace, situarnos entre los tres primeros proveedores en Cloud y alcanzar la categoría de Exceptional Performer en satisfacción general confirma que la estrategia que estamos desarrollando en España está dando resultados. Nuestro objetivo es seguir avanzando junto a nuestros clientes, ayudándoles a abordar una transformación tecnológica cada vez más vinculada a la inteligencia artificial, el cloud, la modernización de aplicaciones y la ciberseguridad», afirma Mercedes Payá, CEO de Atos en España y Portugal.

La IA se convierte en la capacidad más demandada por las empresas

El estudio refleja un profundo cambio en las prioridades tecnológicas de las organizaciones españolas. La inteligencia artificial se convierte en 2026 en la capacidad más demandada a los proveedores de outsourcing, señalada por el 73% de las organizaciones, muy por delante de otros ámbitos como conocimiento de procesos TI (48%), ciberseguridad (43%) o conocimiento del negocio y los procesos (43%).

El acceso a tecnologías emergentes es la principal razón para aumentar el uso de proveedores externos de TI, citada por el 62% de las organizaciones, seguida del acceso a recursos y talento (59%) y de la capacidad para escalar recursos al alza o a la baja (57%).

La IA comienza a trasladarse desde la experimentación hacia procesos concretos: el 73% de las organizaciones identifica la automatización de operaciones de negocio como una de sus principales prioridades de IA para 2026.