Decathlon organiza jornadas de contratación para su área de logística en Madrid y Barcelona

Decathlon ha anunciado la celebración de dos jornadas de contratación denominadas Talent Day de Logística, las cuales tendrán lugar en Madrid el próximo 6 de octubre y en Barcelona el 7 de octubre. El objetivo de estos encuentros es captar talento para cubrir vacantes como responsables de sección de logística, permitiendo a los candidatos conocer directamente la operativa de la empresa y realizar entrevistas individuales con sus responsables.

Durante las jornadas, los participantes asistirán a una presentación donde colaboradores de la marca compartirán sus experiencias profesionales y realizarán una visita guiada por las instalaciones logísticas. Tras esta toma de contacto, los asistentes tendrán la oportunidad de entrevistarse con directores y responsables de sección del área de logística de la compañía.

Carlos Aponte, Talent Acquisition Leader de Decathlon España, ha señalado: «Estas dos jornadas de Talent Day de Logística en Madrid y Barcelona son una gran oportunidad para promover el talento y encontrar a personas que quieran convertir su pasión por el deporte en su profesión. Iniciativas como esta nos permiten conectar con deportistas que quieren asumir nuevos retos y evolucionar. En este sentido, en Decathlon encuentran el entorno perfecto en el que crecer, pues son ellos quienes marcan el límite de su carrera».

Por su parte, Héctor Ortega, director de Logística Iberia en Decathlon, ha destacado la importancia de estos roles dentro de la cadena de suministro global de la marca. Según Ortega: «La logística juega un papel fundamental en nuestra cadena de suministro; es la oportunidad perfecta para conocer el engranaje de Decathlon desde el origen del producto hasta el momento de la venta. Buscamos a personas dispuestas a asumir el reto de liderar equipos y gestionar operativas en las que nuestros centros preparan pedidos en múltiples modalidades, tanto para abastecer a nuestras tiendas como para llegar directamente al cliente final. Quien se una a nosotros se encontrará con un día a día dinámico, donde el análisis de datos y la mejora continua son el motor de cada decisión que tomamos».

Las personas seleccionadas durante estos eventos asumirán responsabilidades de gestión desde su incorporación. Decathlon contempla para estos perfiles un plan de formación y un programa de acompañamiento continuo destinado a facilitar su crecimiento personal y profesional dentro de la organización. Asimismo, la compañía ofrece a sus colaboradores una propuesta de valor que incluye beneficios tales como descuentos en productos, seguros de vida y acuerdos con entidades externas para fomentar la práctica deportiva.

Los interesados en participar en estos procesos de selección pueden consultar el detalle de las vacantes disponibles y enviar su candidatura a través del portal de empleo oficial de la compañía, donde se encuentran habilitados los accesos específicos para cada una de las dos jornadas mencionadas.