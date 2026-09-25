Alzamora Group recibe tres premios europeos por sus soluciones de packaging de cartón

Alzamora Group, compañía especializada en el desarrollo y fabricación de packaging de cartón, ha conseguido tres nuevos reconocimientos en los European Carton Excellence Awards 2026, organizados por Pro Carton y la European Carton Makers Association (ECMA) que reconocen anualmente las soluciones más destacadas de la industria del envase y embalaje de cartón.

Los premios se entregaron el pasado 17 de septiembre en Roma, coincidiendo con la 30ª edición del certamen. Alzamora Group fue reconocido en tres categorías distintas: innovación, sostenibilidad y packaging para bebidas.

El Premio a la Innovación fue otorgado a KidGuard, una solución desarrollada y patentada por Alzamora Group para envases destinados a productos que requieren protección frente al acceso infantil. Su primera aplicación se ha desarrollado junto a Proquimia para el envasado de detergentes de uso doméstico.

El principal avance de KidGuard es ser la primera solución del mercado que integra un sistema de seguridad infantil en un envase fabricado a partir de una única pieza de cartón. A diferencia de otras soluciones, que requieren varias piezas o combinan distintos materiales, KidGuard incorpora la seguridad en la propia estructura del envase. Mediante una combinación de pliegues, crea una ventana deslizante y un bloqueo lateral que requieren seguir una secuencia de movimientos para acceder al contenido.

Fabricado con CrownBoard Kraft (Billerud), KidGuard es un envase monomaterial, es decir, está desarrollado íntegramente en cartón, lo que simplifica su composición y facilita su reciclaje. Además, ha sido diseñado para poder producirse y envasarse mediante procesos industriales automatizados.

La eficacia del sistema de seguridad infantil ha sido validada mediante ensayos realizados por AIJU, instituto tecnológico especializado en seguridad de producto. Las pruebas evaluaron la resistencia del envase a la apertura por parte de niños de entre 12 y 35 meses, y KidGuard las superó satisfactoriamente, respaldando así el funcionamiento de su sistema de apertura y bloqueo.

Por su parte, El Premio a la Sostenibilidad reconoció el packaging desarrollado junto a Skin + Me, marca británica especializada en tratamientos personalizados para el cuidado de la piel. La colaboración con su equipo y los requisitos de su modelo de venta directa al consumidor impulsaron el desarrollo de un envase capaz de proteger y presentar el producto y, a la vez, enviarse directamente por correo postal.

Ferran Berga, UK Managing Director de Alzamora Group, que recogió el reconocimiento en Roma, destaca: «Este premio demuestra que la sostenibilidad también está en cómo diseñamos y optimizamos cada envase. Con Skin + Me conseguimos que una estructura de cartón proteja y presente el producto y, al mismo tiempo, permita enviarlo directamente por correo postal».

Fabricado con cartón Ensocoat 2S (Stora Enso), uno de los principales retos técnicos fue reducir al máximo el grosor del envase para cumplir con el límite de 25 mm requerido para determinados formatos de envío postal en Reino Unido, a pesar de contener un producto de 23 mm de diámetro. Esta optimización permite enviarlo directamente al consumidor mediante los canales postales establecidos, manteniendo la protección del producto y una cuidada experiencia de apertura.

El tercer reconocimiento, el premio a Mejor Packaging de Bebidas, fue para Tequila Buen Amigo Duo Pack, desarrollado para Zamora Company. El reto era crear un estuche promocional para dos botellas de tequila que rompiera con la caja convencional y convirtiera la presentación del producto en una experiencia.

Uno de los elementos más característicos del pack es su sistema de apertura. Una faja exterior mantiene el pack cerrado y, al retirarla, la estructura se despliega de forma sorprendente para descubrir las dos botellas. Este juego estructural genera un efecto «wow» en el momento de apertura y convierte el unboxing en una parte esencial de la experiencia del producto.

Fabricado con folding FBB Bright (Metsä Board), el packaging incorpora una impresión a 360 grados inspirada en los patrones y la riqueza visual de la cultura mexicana. Los acabados (barnices UVI brillo y mate, efectos metalizados, relieve y gofrado) aportan contraste, profundidad y diferentes sensaciones visuales y táctiles, reforzando el carácter premium del producto.

Los tres proyectos responden a retos diferentes: seguridad infantil, eficiencia en el envío postal y experiencia de producto, y comparten un mismo enfoque: utilizar las posibilidades estructurales del cartón para resolver necesidades concretas de cada cliente.

Patricia Berga, Regional Sales Manager de Alzamora Group, señala: «Recibir tres reconocimientos en una misma edición y en categorías tan diferentes refleja la variedad de retos que abordamos desde el packaging. Cada proyecto parte de una necesidad concreta del cliente, y el trabajo conjunto de nuestros equipos nos permite transformarla en una solución funcional e innovadora».

Con estos tres nuevos galardones, Alzamora Group refuerza su trayectoria internacional en el desarrollo de soluciones de packaging de cartón, consolidando su apuesta por la innovación estructural, la sostenibilidad y el trabajo conjunto con sus clientes. Estos reconocimientos elevan a 16 el número de premios recibidos por Alzamora Group en los certámenes de Pro Carton.

Sobre Alzamora Group

Alzamora Group, con más de 125 años de experiencia, está especializado en el desarrollo y fabricación de packaging de cartón. El grupo cuenta con tres centros de producción en España, Portugal y Reino Unido y desarrolla soluciones para clientes de diferentes sectores y mercados internacionales.