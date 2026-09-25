El Colegio Juan Pablo II de Parla apuesta por la música para educar la atención y el gusto por la belleza

El Colegio Juan Pablo II de Parla ha comenzado el nuevo curso reforzando algunos de los pilares que definen su proyecto educativo. Si recientemente el centro ponía el foco en su apuesta por reducir la presencia de pantallas y teléfonos móviles en el entorno escolar, ahora destaca otra dimensión estrechamente relacionada con esa forma de entender la educación: la música como parte de la formación integral de sus alumnos.

En una sociedad marcada por la rapidez, la inmediatez y la multiplicación constante de estímulos, aprender a escuchar se ha convertido también en un reto educativo. Y escuchar música, interpretarla o formar parte de un conjunto exige precisamente aquello que muchas veces resulta más difícil: atención, paciencia, constancia y capacidad para detenerse.

Por este motivo, la música ocupa un lugar especialmente relevante en el proyecto del Colegio Juan Pablo II de Parla. No se concibe únicamente como una actividad artística o una materia académica, sino como una oportunidad para educar capacidades y actitudes que acompañarán al alumno mucho más allá del aula.

Aprender un instrumento implica repetir, equivocarse y volver a intentarlo. Tocar junto a otros obliga a escuchar, respetar los tiempos y comprender que el resultado depende también del trabajo de los demás. La música educa así en el esfuerzo, la disciplina, la perseverancia y el trabajo compartido.

Esta apuesta se concreta en el Grado Musical del Colegio Juan Pablo II de Parla, vinculado a la formación y certificación musical de ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music), una de las instituciones internacionales de referencia en evaluación musical.

Junto a esta formación, la música está presente de diferentes maneras en la vida cotidiana del colegio. La Joven Orquesta Juan Pablo II, los conciertos y diferentes iniciativas musicales permiten que los alumnos no solo aprendan música, sino que tengan oportunidades para interpretarla, compartirla y descubrirla.

Incluso determinados momentos cotidianos del centro, como las entradas y salidas, están acompañados por música sinfónica, haciendo que el contacto con la música forme parte también del ambiente educativo.

Pero detrás de esta apuesta existe una reflexión más profunda. Para el Colegio Juan Pablo II de Parla, educar integralmente significa también educar la sensibilidad y enseñar a reconocer la belleza.

Una idea especialmente vinculada al propio San Juan Pablo II, quien afirmó que «la belleza es clave del misterio y llamada a la trascendencia». Una concepción que encuentra en la música una forma privilegiada de acercar a los alumnos a experiencias que van más allá de lo inmediato y lo puramente utilitario.

Esta perspectiva conecta además con el ideario católico del centro y con una concepción de la educación que busca atender todas las dimensiones de la persona. Formar buenos alumnos es importante; formar personas capaces de escuchar, contemplar, esforzarse y apreciar la belleza lo es también.

Por ello, la apuesta musical del colegio guarda una relación natural con otras decisiones educativas adoptadas por el centro, entre ellas su proyecto antipantallas y antiteléfonos.

Reducir determinados estímulos digitales no es un objetivo en sí mismo. El verdadero desafío consiste en recuperar espacios para la conversación, la lectura, el juego, la concentración, la creatividad o la música.

Frente a la lógica de la inmediatez, aprender una obra requiere tiempo. Frente al consumo rápido, interpretar música exige esfuerzo. Y frente al aislamiento individual, tocar en una orquesta obliga a escuchar al que está al lado.

De esta manera, el Colegio Juan Pablo II de Parla continúa desarrollando un modelo educativo en el que innovación y tradición no se entienden como conceptos enfrentados. El objetivo es discernir qué herramientas contribuyen realmente al crecimiento del alumno y qué experiencias merece la pena preservar y potenciar.

Porque quizá uno de los grandes retos de la educación actual no sea únicamente conseguir que los alumnos sepan más, sino también enseñarles a prestar atención, descubrir la belleza y aprender a escuchar.