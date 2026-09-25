Las exportaciones españolas de vino cierran la campaña 2025-2026 con una caída del 7,2% en valor

Las exportaciones españolas de vino y productos vitivinícolas cerraron la campaña 2025-2026 con descensos tanto en volumen como en valor, aunque acompañados de un incremento de los precios medios. Los datos acumulados hasta julio reflejan una reducción del 13% en volumen y del 7,2% en facturación respecto al periodo anterior.

Según los datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), elaborados por Del Rey Analistas de los Mercados del Vino (AWM), España exportó durante los doce meses de la campaña un total de 23,7 millones de hectolitros, incluyendo vino, mosto, vermut y vinagre. El valor conjunto de estas operaciones alcanzó los 3.274 millones de euros. En términos absolutos, el sector dejó de exportar aproximadamente 3,5 millones de hectolitros y perdió 253 millones de euros en ventas exteriores.

La evolución de los precios ofrece, sin embargo, una lectura diferente. El precio medio de los productos vitivinícolas exportados aumentó un 6,6%, amortiguando parcialmente el efecto de la reducción de los volúmenes comercializados.

El mosto registra las mayores caídas

El comportamiento de las distintas categorías presenta diferencias significativas. Las exportaciones de mosto descendieron un 24,4% en volumen, lo que representa alrededor de 1,6 millones de hectolitros menos durante la campaña. En valor, el retroceso alcanzó el 16%, equivalente a una pérdida de 64,6 millones de euros.

Los vinos mostraron una evolución algo más favorable, aunque también cerraron el periodo en negativo. Su volumen exportado disminuyó un 9,5%, con especial incidencia de los vinos a granel, cuyas ventas se redujeron en aproximadamente 1,3 millones de hectolitros. En términos económicos, las exportaciones de vino descendieron un 6,1%.

Dentro de los vinos envasados también se observan comportamientos diferentes. Los vinos tranquilos evolucionaron mejor que los espumosos, mientras que los vinos con Indicación Geográfica Protegida (IGP) registraron una disminución del 14,6% en valor. Los vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP) retrocedieron un 7,9%.

En sentido contrario, los vinos varietales incrementaron su facturación un 5,7%, aunque su peso económico continúa siendo considerablemente inferior al de los vinos con denominación de origen.

Italia, Francia y Estados Unidos condicionan el resultado exterior

La evolución de algunos de los principales mercados internacionales también ha tenido un impacto relevante sobre el resultado de la campaña. Las ventas españolas de vino a Estados Unidos disminuyeron un 16,3% en volumen y un 16,9% en valor.

Italia registró igualmente un fuerte retroceso de las compras de productos vitivinícolas españoles, especialmente de mosto y vino a granel, mientras que Francia redujo sus importaciones, particularmente en esta última categoría.

Frente a estos descensos, mercados como Costa de Marfil, Marruecos y Rumanía registraron incrementos relevantes de las compras de productos españoles, mostrando una mayor diversificación geográfica de las exportaciones.

Los datos de julio muestran además una moderación de las caídas respecto a meses anteriores. Durante ese mes, las exportaciones descendieron un 6,3% en volumen, pero únicamente un 0,6% en valor, manteniéndose la tendencia al alza de los precios medios.

Fuente de los datos: AEAT. Elaboración: Del Rey Analistas de los Mercados del Vino (AWM).