Habitat Inspiration estará presente en Feria Hábitat València con el apoyo del certamen

Feria Internacional del Mueble e Iluminación de València apoyará el trabajo de Habitat Inspiration durante la celebración del certamen, del 28 de septiembre al 1 de octubre, facilitándole un espacio en la sala de prensa del recinto que la iniciativa utilizará como set de grabación. Una colaboración que nace de un interés común a las dos partes: dinamizar el sector del hábitat y dar visibilidad a sus empresas y profesionales, generando oportunidades de innovación y de negocio.

Feria Hábitat València es el principal escaparate internacional de la industria española del hábitat. Con más de mil doscientas marcas expositoras, una cuarta parte de ellas internacionales, reúne a todo el sector, desde el mobiliario, la iluminación, el textil hogar, el descanso, la cocina y el exterior hasta los materiales para arquitectura e interiorismo, y concentra en cuatro días una oferta integradora, potenciando el interés del visitante: Espacio Cocina SICI, Textilhogar, nude, decoración e interiorismo, artesanía, contract y la incorporación de nuevos sectores… Es el punto en el que coincide la cadena entera, desde quien diseña y fabrica hasta quien prescribe y vende.

Ese marco es el que Habitat Inspiration aprovechará para conectar con el sector y construir contenidos que den voz y pongan en valor el trabajo que hay detrás de toda la cadena. Desde el set de la sala de prensa producirá contenidos propios, entre los que destaca una serie de entrevistas a empresas, instituciones y profesionales, que hablarán en primera persona de su trabajo y del momento que atraviesa el hábitat. El material formará parte de la plataforma Habitat Inspiration, que se pondrá en marcha en los próximos meses.

Un nuevo impulso para Habitat Inspiration con el salto a plataforma digital

Habitat Inspiration nació en 2022 con la primera entrega del Reconocimiento HI, dentro de Selected Habitat, que en esa primera edición recayó en Cosentino y Actiu. Posteriormente celebró su encuentro propio en Bilbao, en el marco de la Bilbao Bizkaia Design Week, con ponencias del arquitecto Rafael de la Hoz, Fran Pérez de Sutega y Carlos Mataix, y una mesa redonda que reunió a Cosentino, Actiu, Treku y Genebre para hablar de marca, producto y mercado. Ese día el Reconocimiento HI distinguió a dos marcas de larga trayectoria, Treku y Genebre.

El proyecto afronta ahora un cambio de alcance y de formato. El encuentro presencial se mantiene y volverá a celebrarse en Bilbao, pero deja de ser la única cita del año: a su alrededor se construye una plataforma digital de contenidos abierta a todo el ecosistema del hábitat.

Su objetivo es funcionar como punto de encuentro permanente, un espacio abierto a todos los profesionales de la cadena de valor donde inspirarse, compartir, conversar y colaborar. Un lugar donde tengan voz quienes trabajan en el diseño, la fabricación, la industria auxiliar, la distribución o la gestión de marca, con independencia del tamaño o especialización de su empresa. Reunirá entrevistas y ponencias, contenidos sobre materiales y procesos de fabricación, tendencias, visión empresarial y reflexión sobre marca y comunicación en el hábitat, además del Reconocimiento HI, que seguirá entregándose en cada edición del encuentro presencial.

Contar con el respaldo de Feria Hábitat València supone para Habitat Inspiration un impulso decisivo en este momento de arranque y abre la puerta a un trabajo conjunto que beneficia a toda la cadena de valor.

«Feria Hábitat València es el mejor escenario para dar este nuevo impulso al proyecto. Contar con el apoyo de un certamen con este peso en el sector es una buena noticia para Habitat Inspiration, y creemos que la colaboración va a dar frutos para todo el hábitat», Imanol Guesalaga, CEO de Otzarreta y director de Habitat Inspiration.

Quienes quieran formar parte del proyecto pueden dejar su correo en otzarreta.com/habitat-inspiration-2026.

Sobre Otzarreta

Agencia estratégica de branding, marketing y comunicación especializada en el sector del hábitat, con más de cincuenta años de trayectoria y sede en Zarautz. Trabaja con fabricantes, distribuidores y prescriptores del sector e impulsa la plataforma y el evento Habitat Inspiration.