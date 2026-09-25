Hikvision Village presenta soluciones tecnológicas para entornos urbanos en Madrid

Hikvision celebrará su evento Hikvision Village los próximos días 28 y 29 de octubre en el Pabellón Expo Forum de Madrid. Este espacio funcionará como una representación a escala de una ciudad conectada, donde diversas tecnologías trabajarán de forma conjunta para gestionar escenarios reales como el tráfico, la seguridad de instalaciones, la movilidad y la gestión de grandes aglomeraciones de personas.

Durante las jornadas, los visitantes accederán a un ecosistema compuesto por más de 150 productos de 13 líneas tecnológicas diferentes. El objetivo principal es demostrar cómo la integración de vídeo, inteligencia artificial, plataformas de gestión, audio y movilidad permite transformar la información en herramientas para la toma de decisiones y la optimización operativa en entornos urbanos.

La propuesta contará con la participación de diversos socios tecnológicos. En el sector logístico, la colaboración con SBT se centrará en la identificación de comportamientos vinculados a la pérdida desconocida. Asimismo, junto a Neural Labs, se presentará Intelligent Town 3.0, una solución para el seguimiento de vehículos y la gestión de seguridad ciudadana.

La analítica avanzada de personas será aportada por Imotion, cuyas aplicaciones permiten gestionar flujos y detectar situaciones de riesgo, como peleas o caídas. El ecosistema se complementa con las soluciones de Cosmos para la integración de sistemas de seguridad, Caldén para la gestión de armas no letales, y Silvano como proveedor de soluciones tecnológicas.

El evento también abordará la seguridad en edificios e infraestructuras críticas mediante sistemas de inspección, detección de incendios Hikfire y equipos certificados bajo la norma EN 54. Por otro lado, la sección ProAV incluirá soluciones LED y sistemas de audio profesional con la participación de Maxpel Producciones y Tecco.

Sobre la relevancia de estas colaboraciones, el ecosistema busca mostrar cómo la cooperación entre fabricantes y partners puede adaptar la tecnología a necesidades específicas de gestión. Este encuentro contará con el respaldo de los patrocinadores oficiales ADI, Casmar, EET, Visiotech, Hommax, IBD e Hiper Suministros.

Los asistentes podrán consultar la agenda oficial para conocer las ponencias, mesas redondas y demostraciones programadas durante los dos días de celebración. Toda la información sobre el evento está disponible en Hikvision Village 2026.