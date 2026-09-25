  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

Karbon-X presentará su estrategia de crecimiento global y SkyXero en la conferencia MK-Equity de Múnich

La compañía destacará su estrategia para conectar las soluciones climáticas con los mercados, compradores y vías comerciales necesarios para lograr su expansión

Karbon-X presentará su estrategia de crecimiento global y SkyXero en la conferencia MK-Equity de Múnich
Archivado en: Notas de Prensa

Karbon-X Corp. (OTCQB: KARX) («Karbon-X» o la «Compañía»), empresa global de mercados de carbono y medioambientales, ha anunciado hoy que realizará una presentación en la 26.ª Conferencia de Inversión MK-Equity, que tendrá lugar el 30 de septiembre de 2026 en Múnich, Alemania.

Chad Clovis, director ejecutivo, presentará ante los asistentes la propuesta de inversión de Karbon-X y su estrategia de crecimiento global. Los inversores y accionistas interesados en reunirse con Chad durante su estancia en Múnich pueden ponerse en contacto con [email protected] para concertar una cita.

La conferencia, a la que solo se puede asistir por invitación, está organizada por MK-Equity, la oficina de inversión familiar de Michael Kott. MK-Equity y el Sr. Kott son inversores significativos en Karbon-X. La conferencia reúne a oficinas de inversión familiar, particulares con grandes patrimonios, inversores activos y emprendedores de diversos sectores, y se articula en torno a un ecosistema de inversores con intereses afines centrado en la intersección entre las personas y las megatendencias.

Durante la presentación, Karbon-X ofrecerá a los inversores una visión general de la expansión de sus operaciones a escala global y de su estrategia para cerrar la brecha entre las soluciones climáticas y la escala comercial. La presentación mostrará cómo Karbon-X desarrolla, comercializa y lleva al mercado materias primas y atributos medioambientales, al tiempo que conecta tecnologías, proyectos y empresas prometedores con los mercados, compradores y vías comerciales necesarios para avanzar y crecer.

Karbon-X ofrece a los inversores exposición a los mercados de carbono, en rápida expansión, mediante una cartera diversificada de materias primas medioambientales y tecnología propia. A través de estructuras de financiación y operaciones con múltiples entidades en Norteamérica y Europa, la compañía está posicionada para respaldar su continua expansión global.

Karbon-X también presentará SkyXero, su aplicación de emisiones de vuelos, incluida una demostración en directo de cómo la plataforma permite a los usuarios conocer las emisiones asociadas a sus viajes y participar en proyectos climáticos verificados. La presentación mostrará una de las vías mediante las que Karbon-X está ampliando sus capacidades en los mercados medioambientales hacia productos digitales y nuevos canales de distribución dirigidos a particulares, empresas y socios.

“Las soluciones climáticas no crecen únicamente gracias a la tecnología o la ambición. Necesitan acceso a mercados, compradores y estructuras comerciales que les permitan avanzar”, ha declarado Chad Clovis, director ejecutivo de Karbon-X.

“Ese es el papel que Karbon-X está desarrollando en el conjunto de su negocio. Múnich nos brinda la oportunidad de mostrar a los inversores cómo nuestras capacidades de negociación, desarrollo de proyectos y comercialización, junto con productos como SkyXero, encajan en esa estrategia más amplia”, ha concluido.

Para obtener más información sobre SkyXero: www.skyxero.com.

Para obtener más información sobre MK-Equity: www.mk-equity.de.

Acerca de Karbon-X
Karbon-X es una empresa global de mercados de carbono y medioambientales que conecta las soluciones climáticas con la escala comercial.

Karbon-X desarrolla, comercializa y lleva al mercado materias primas y atributos medioambientales en múltiples tipos de proyectos, sectores y geografías, conectando tecnologías, proyectos y empresas prometedores con los mercados, compradores y estructuras comerciales necesarios para crecer y expandirse. Al ayudar a que más soluciones lleguen al mercado y crezcan conjuntamente, Karbon-X permite alcanzar un impacto climático que ninguna solución podría lograr por sí sola.

Para obtener más información: www.karbon-x.com.

Declaraciones prospectivas
Este comunicado contiene declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, las relativas a las expectativas sobre la estrategia empresarial, los planes de crecimiento y el posicionamiento de mercado de Karbon-X Corp.

Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente. Karbon-X Corp. no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, salvo cuando así lo exija la legislación.

Los mejores productos de electrónica para compras online

PRODUCTOS DE ELECTRONICA
Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]