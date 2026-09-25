Miebach Consulting diseña la expansión operativa de Frit Ravich en España

Frit Ravich, firma dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de patatas fritas, snacks y frutos secos, ha iniciado una fase de expansión fundamental dentro de su Plan Estratégico 2030. Con el objetivo de escalar su capacidad productiva, la empresa ha destinado una inversión de 115 millones de euros para la construcción de una nueva planta de producción y la puesta en marcha de un centro de distribución estratégico. Miebach Consulting ha sido la consultora seleccionada para liderar el diseño y la optimización de estas infraestructuras.

El nuevo centro de producción, cuya edificación está programada para comenzar en 2027, se situará en un terreno adyacente a la actual sede central de la empresa en Maçanet de la Selva, Girona. Esta nueva instalación contará con una extensión de 33.000 metros cuadrados y se especializará en la elaboración de patatas fritas y palomitas, consolidando a estas categorías como ejes principales de volumen para la compañía. Por su parte, la planta operativa actual mantendrá sus procesos centrados en la producción de frutos secos.

La intervención de Miebach Consulting ha abarcado desde la distribución física de las áreas productivas y de almacenamiento hasta el análisis detallado de los flujos logísticos y las futuras necesidades de crecimiento. La consultora también ha evaluado diversas alternativas tecnológicas y de automatización para establecer una hoja de ruta estructurada por fases. Gracias a esta inversión, Frit Ravich proyecta duplicar su capacidad productiva en el horizonte de 2030 y cuadruplicarla para el año 2050.

Paralelamente, la capacidad logística se verá reforzada con un nuevo centro de distribución en Madrid, actualmente en fase de diseño por parte del equipo de Miebach. Esta instalación tiene como finalidad optimizar las operaciones de suministro en las zonas norte, centro y sur de la Península Ibérica. La infraestructura permitirá a Frit Ravich mantener su compromiso de entrega en 24 horas y asegurar niveles óptimos de stock para sus clientes en los canales de alimentación, hostelería, impulso y granel.

La relación entre ambas organizaciones supera las dos décadas de trayectoria profesional, habiendo colaborado en el diseño de centros logísticos, la automatización de pedidos y la optimización de procesos de transporte. Sobre esta alianza, Judith Viader, Directora General de Frit Ravich, ha señalado: «Contar con partners con quienes compartes visión y valores es una garantía cuando abordas grandes proyectos. Miebach nos acompaña desde hace más de veinte años y esto nos aporta conocimiento y confianza para afrontar proyectos de esta dimensión con la seguridad de que tendrán el impacto que requieren».

Por su parte, Pau Alkain Adroer, mánager de Miebach y responsable de la estrategia desarrollada para estos proyectos, ha destacado la evolución compartida: «Para Miebach es un orgullo acompañar a Frit Ravich desde hace más de dos décadas y haber contribuido a su evolución, marcada por la innovación, la visión estratégica y el firme compromiso con la excelencia operativa. Esta colaboración, basada en la confianza y el conocimiento y trabajo compartidos, nos ha permitido afrontar proyectos cada vez más ambiciosos y desarrollar soluciones adaptadas a sus necesidades».

Frit Ravich, fundada en 1963, emplea actualmente a cerca de 1.200 profesionales, opera a través de 38 delegaciones y gestiona un volumen diario de 3.700 pedidos, atendiendo semanalmente más de 50.000 puntos de venta.