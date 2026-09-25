Los viajeros españoles e internacionales muestran un interés creciente por viajar en temporada media y baja

Con motivo del Día Mundial del Turismo, que se celebra este domingo 27 de septiembre KAYAK, un buscador de viajes líder, ha analizado las búsquedas de vuelos realizadas por los viajeros españoles, así como las búsquedas de vuelos realizadas por los viajeros internacionales, durante los últimos tres años para identificar las últimas tendencias y patrones de viaje.

Los españoles muestran un interés creciente por viajar fuera de temporada alta

Entre las principales conclusiones que se desprenden del análisis se encuentra una tendencia hacia la desestacionalización. De acuerdo con los datos de búsqueda de vuelos y hoteles a destinos nacionales e internacionales, los viajeros españoles están mostrando un interés creciente por viajar en meses considerados de temporada media y baja.

En comparación con los meses correspondientes de 2025, marzo de 2026 registra el mayor aumento en las búsquedas de vuelos tanto para destinos nacionales (+36 %) como internacionales (+46 %), seguido de febrero (+26 % y +15 %, respectivamente). En comparación con los mismos meses de 2024, octubre registra el mayor aumento en las búsquedas a destinos nacionales (+30 %), mientras que, en el caso de los viajes internacionales, diciembre de 2026 – que incluye el periodo de vacaciones de Navidad, considerado tradicionalmente parte de la temporada alta de viajes – lideró el interés en las búsquedas de vuelos (+40 %), seguido por octubre (+27 %). Esto sugiere que el interés de los viajeros españoles por la temporada media y baja está ganando terreno.

«A la hora de escoger cuándo viajar, el interés por viajar en agosto parece haberse estabilizado entre los viajeros españoles. Las búsquedas de vuelos y hoteles para viajes en agosto disminuyeron en comparación con el año pasado y con 2024. El caso de los hoteles domésticos ha sido la única excepción, cuyas búsquedas aumentaron en comparación con 2025. La flexibilidad laboral y el deseo de disfrutar de un destino en épocas con menos aglomeraciones pueden ser algunos de los factores que están impulsando los viajes en primavera y otoño», comenta Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa.

El interés internacional por España también se desestacionaliza

Según los datos de KAYAK, la tendencia hacia un calendario de viajes más repartido también se refleja en las búsquedas de vuelos a España por parte de los viajeros internacionales. Frente a los correspondientes meses de 2025, marzo (+30%), febrero (+15%) y enero (+13%) de 2026 registran los mayores incrementos en las búsquedas, mientras que en comparación con 2024, octubre es, junto con diciembre, el mes que muestra el mayor crecimiento, lo que sugiere a un interés creciente por visitar España en distintos momentos del año.

«De acuerdo con el Ministerio de Industria y Turismo, el turismo internacional se está desestacionalizando, de manera que está creciendo la llegada de turistas en los meses de temporada media y baja a España, una tendencia que también se refleja en nuestros datos. El interés por visitar España durante los meses que tradicionalmente se consideran de temporada baja, como enero, febrero y marzo, va en aumento.» añade Diez-Rivas.

De acuerdo con las búsquedas de vuelos realizadas en 2026 en KAYAK, Alemania, Francia, Dinamarca, Estados Unidos y Reino Unido son los mercados que muestran mayor interés en viajar a España. Entre los que más crecen frente a 2025 destacan Rumanía y Colombia, con incrementos del 19 % y del 18 % en las búsquedas de vuelos, respectivamente. En comparación con 2024, Colombia y Polonia lideran el crecimiento, con aumentos del 19 % y del 14 %, respectivamente.

La IA y la búsqueda tradicional se combinan para simplificar la planificación de viajes

El lema del Día Mundial del Turismo de este año, ‘Agenda digital e inteligencia artificial para rediseñar el turismo’, invita a reflexionar sobre el papel de la tecnología en la evolución del sector y sobre cómo ponerla al servicio de las personas. En la planificación de viajes, la inteligencia artificial puede ayudar a los viajeros a facilitar la toma de decisiones.

«A medida que la planificación de los viajes se vuelve más compleja, también lo hace la necesidad de contar con formas más sencillas de buscar, comparar y reservar con confianza. En KAYAK contamos con 20 años de experiencia y un profundo conocimiento de los viajeros y sabemos que, en un mundo con un exceso de opciones, no necesitan más alternativas, sino filtros más inteligentes, mejores indicadores de precios y confianza», señala Natalia Diez-Rivas. «En KAYAK, la IA y la búsqueda trabajan conjuntamente y nuestras herramientas de IA, primera en la industria, permiten a los viajeros planificar mediante una conversación, mientras los resultados en tiempo real de vuelos, hoteles y coches de alquiler se actualizan junto al chat, combinando la sencillez de la IA con la potencia y la transparencia de la búsqueda tradicional».